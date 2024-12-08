12. Burdur Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı'nın kapılarını, kitapseverlere açtı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur halkının bu organizasyona gösterdiği yoğun ilgiden de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 gün sürecek bu fuarda, fuar alanımızda bulunan yazarlarımız sizlerle söyleşiler yapacak, kitaplarını imzalayacak ve sizlerle tanışma fırsatı bulacak" dedi.

Burdur Belediyesi bu yıl düzenlenen 12. Kitap Fuarı'nın kapılarını kitapseverlere açtı. Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, yazarlar, şairler, yayın evi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, " Aydın, Fakir Baykurt gibi edebiyat dünyamızın önemli isimlerini yetiştirmiş, değerli meyveleriyle tanınan bir memleket. Bugün sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kitap, insanlara değer veren bir toplumun en kıymetli miraslarından biridir. Belediye başkanlarımız ve yardımcılarımızın öncülüğünde düzenlenen bu tür fuarlar, değerlerimizi her dönemde hatırlatan ve yaşatan önemli organizasyonlardır. Burada, aramıza katılan birbirinden kıymetli yazarlarımız, okurlarla buluşacak, söyleşiler yapacak ve eserlerini imzalayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kültür ve sanata verdiğimiz önemin bir göstergesi olan bu etkinlikte yer almaktan gurur duyuyoruz. Kitaplar, bizi geleceğe taşıyan en güçlü adımlardır. Bu anlamda, fuarımıza katılan tüm yazarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kitapla buluşan her bireyin çevresine ışık saçacağına inanıyor, bu güzel organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün aramıza katılan, bu etkinliğimizde bizlerle beraber olan çok kıymetli yazarlarımıza ve ozanlarımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizlerle burada bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gittik ve Ulu Önder'in mozolesine çelenk sunduk. Misak-ı Milli Kulesi'nde, kendisine duygu ve düşüncelerimizi aktardık, minnettarlığımızı yazılı olarak ifade ettik. Ardından Anıtkabir Müzesi'ni ziyaret ettik. Ziyaretin son bölümünde, büyük önderin savaş meydanlarında bile kitap okumaktan vazgeçmediği ve savaş meydanlarına taşınan kitap sandıklarının hikayesini dinledik. Gerektiğinde bir tüfeğin yerine kitap sandığının konulmasını isteyecek kadar kitaba değer veren bir liderin izinden gidiyoruz. Belki de yeryüzünde en çok kitap okuyan liderlerden biri olan Atatürk, aynı zamanda okuma-yazma seferberliğini başlatan bir savaş dehası ve büyük bir devlet adamıydı. Ancak onun en sevdiğim unvanının 'Başöğretmenlik' olduğunu her fırsatta ifade etmeliyim. Milletin cehaletten kurtularak gelişebileceğini bilen bu büyük lider, attığı her adımda bize bunu göstermiştir. Bizler de onun torunları, evlatları ve çocukları olarak okumanın değerini ve kıymetini biliyor ve bilmek zorundayız. Bu bilinçle, Burdur'da düzenlediğimiz kitap fuarının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz.

"Amacımız kitap sevgisini aşılamaktır"

Pandemi dönemi hariç her yıl düzenlediğimiz bu fuarda, birbirinden değerli yazarları sizlerle buluşturmaya çalıştık. Amacımız, Burdur halkına ve ülkemize okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamaktır. Bu etkinlikte emeği geçen belediye çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar, yazarlarımızı ve ozanlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Ayrıca, Burdur halkının bu organizasyona gösterdiği yoğun ilgiden de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 gün sürecek bu fuarda, fuar alanımızda bulunan yazarlarımız sizlerle söyleşiler yapacak, kitaplarını imzalayacak ve sizlerle tanışma fırsatı bulacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle de görüştük; tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bu alana gelmesi için destek sağlayacağız. Gerekirse öğrencilerimizi taşırız. Çünkü inanıyoruz ki, bir çocuğun bir kelimeden ilham alarak hayatında bir şeyler değiştirmesi her şeye değer. Bu fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum."