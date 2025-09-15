12 Dev Adam'a Tebrikler! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

12 Dev Adam'a Tebrikler!

15.09.2025 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te Avrupa ikinciliğiyle gümüş madalya kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Bu başarı inancın, emeğin, alın terinin ve yürekten oynayan tüm oyuncularımızın eseridir. Bizlere bu büyük heyecanı ve mutluluğu yaşattığınız için teşekkürler 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizim için şampiyonluğa eşdeğer. Yüreğinizle ortaya koyduğunuz bu muhteşem mücadele ve bizlere yaşattığınız büyük gurur için teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Gururumuzsunuz." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Son ana kadar mücadele eden, vazgeçmeyen 12 Dev Adam ile gurur duyuyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Avrupa ikinciliğini elde ettik ama siz yüreklerimizi kazandınız. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. Her şey için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Sizler kalbimizin şampiyonusunuz. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gönüllerimizin şampiyonu Avrupa ikincisi oldu. Azminizle, inancınızla, takım ruhunuzla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Teşekkürler 12 Dev Adam. Bu gurur 85 milyonun kalbinde şampiyonluk değerinde. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tebrik mesajında, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şampiyonsunuz gönüllerimizde. Teşekkürler 12 Dev Adam. Başardıklarınızla, yaşattıklarınızla harikaydınız." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Etkinlik, Güncel, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 Dev Adam'a Tebrikler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:17:26. #7.11#
SON DAKİKA: 12 Dev Adam'a Tebrikler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.