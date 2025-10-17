14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün 14 yıldır haber alınamayan Muharrem K'yi (64) öldürüp Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömdüğü belirlendikten sonra yakalanan kardeşi Ali K'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 61 yaşındaki şüpheli Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin önceden İzmir'de yaşayan çocuklarını yanına gittiğini belirterek, "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm." dediği öğrenildi.