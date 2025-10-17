14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Haberin Videosunu İzleyin
17.10.2025 17:28  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade
Haber Videosu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olan ağabeyini öldürdüğü ortaya çıkan şahıs tutuklandı. Şüpheli verdiği ifadesinde "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm" sözlerini sarf etti.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün 14 yıldır haber alınamayan Muharrem K'yi (64) öldürüp Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömdüğü belirlendikten sonra yakalanan kardeşi Ali K'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 61 yaşındaki şüpheli Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Ali K'nin savcılıktaki ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin önceden İzmir'de yaşayan çocuklarını yanına gittiğini belirterek, "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm." dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem K'den 2011'den beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurmuş, JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. tarafından öldürüldüğü saptanmıştı. Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapılmış, arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor
İsrail’den Lübnan’da 5 şehre hava saldırısı İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze’ye yapacağı yardımı açıkladı Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP’e katıldı Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı
Arda Güler’e servet değerinde hediye elektrikli araba Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague kabusu bitti Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague kabusu bitti
Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesiyle ilgili iki polis başmüfettişi görevlendirildi Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesiyle ilgili iki polis başmüfettişi görevlendirildi
UEFA’dan Juventus’a soruşturma UEFA'dan Juventus'a soruşturma

17:59
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
17:57
Savaş hazırlığı mı Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
17:53
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti
17:51
Skandal iddia Cemil Çiçek’e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
17:36
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
16:25
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı
16:21
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
16:16
Bursa’daki felaket havadan görüntülendi Barajlarda bir damla su yok
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok
15:31
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı
15:07
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2025 19:16:49. #7.12#
SON DAKİKA: 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.