Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şehitliği Ziyaret Etti

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il protokolüyle Balıkesir Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit aileleriyle duaya katıldı.

Balıkesir'de 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında düzenlenen anma programı, Şehitlik'te başladı. Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanması ve dua okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek dolaşarak karanfil bıraktı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun himayesinde gerçekleştirilen programa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9. Ana Jet Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, AKP İl Başkanı Mehmet Aydemir, il protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altınöz'e; Genel Sekreter Naki Çetin ile Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu eşlik etti.