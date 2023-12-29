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Bayrampaşa'da Otobüs Denetimi: Kar Lastiği ve Emniyet Kemeri Kontrol Edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Otobüs Denetimi: Kar Lastiği ve Emniyet Kemeri Kontrol Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kar lastiği, takoğraf ve emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi. Ayrıca, denetim sırasında yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

29.12.2023 - 10:03,
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BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, kar lastiği, takoğraf ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, otobüslerde bulunması gereken evraklar, kar lastiği kullanımı, takoğraf ve yolcu emniyet kemeri kullanımına bakıldı. Denetim sırasında, emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

NEFES DARLIĞIM VAR DİYOR KEMER TAKMIYOR

Şehirlerarası otobüs şoförü Veysel Bağ, Sabahki kaza benden sonra olmuştu, ben o sisten geçtim, bu dikkatsizlik değil. İnsanların vurdumduymazlığı. Kaza olduğunda herkes birden aşağı iniyor, otoban üzerinde insanların araçtan inmesi baya sakıncalı bir durum. Kemer takan yolcularımız var, rahatsız olan yolcularımızda var. Adam 'Nefes darlığım var' diyor takmıyor. Biz de biz deprem bölgesinden geldiğimiz için insanlarda ister istemez bir panik atağı oluştu. Yoksa yolcularımızın yüzde doksanı emniyet kemerine karşı duyarlılığı var. Denetimlerden memnunuz dedi.

Bayrampaşa\'da Otobüs Denetimi: Kar Lastiği ve Emniyet Kemeri Kontrol Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Otobüs Denetimi: Kar Lastiği ve Emniyet Kemeri Kontrol Edildi - Son Dakika
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