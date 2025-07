15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tanıtıldı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından her yıl düzenlenen çeşitli anma etkinliklerinin bu yılki programının tanıtımına ilişkin basın toplantısı yapıldı. Üsküdar'daki Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kavas ve dernek üyeleri katıldı. 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin bu yılki etkinliklerin kapsamlı tanıtımını yaptı. Film haftasına ilişkin fragmanlar da katılımcılara izletildi.

'İSTANBUL'UN HER YERİNDE15 TEMMUZU ANACAĞIZ'

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde o gece gerçekten millet büyük bir destan yazdı. 15 Temmuz destanını yazdı. Kurşunlara göğsünü siper etme deyimi. Tankın altına yatmak. Bir başka devletin çok fazla yapamayacağı bir şey. Çok büyük bir cesaret isteyen şeyler. Bugün startını veriyoruz. 15 Temmuz etkinliklerimizi ve 15 Temmuz'a kadar tüm kurumlarda, tüm meydanlarda İstanbul'un her yerinde farklı etkinliklerle 15 Temmuzu anacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi gazilerimiz alacağız. 15 Temmuz ruhunu anlatmaya çalışacağız ve bu kapsamda da 15 Temmuz'u tüm şartlara unutmamaya, unutturmamaya çalışacağız" dedi.

'DÜNYANIN HER TARAFINDA, 15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Keskin, " Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında, gönül coğrafyalarımızın olduğu her noktada, 15 Temmuz'u unutturmamak adına var gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Bu vesileyle tekraren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizin şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin tüm kademelerine ve özellikle milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler Kültür Bakanlığı olarak İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, 15 Temmuz Derneğimizle birlikte burada müzemiz de var malumunuz olduğu üzere. 15 Temmuz Derneğimizle birlikte gururu unutturmamak adına var gücümüzle çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz" dedi.

'GELİN, KARDEŞÇE YOLUMUZA DEVAM EDELİM'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz' u unutturmamak adına 9. Anma programının bugün açılış etkinliğinde sizlerle birlikte şunu ifade etmek istiyorum. Bu millet bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen, bayrağın değerini bilen, özgürlüğün ne anlama geldiğini bilen, devletin en anlama geldiğini bilen ve yeryüzündeki tüm mazlumlara el uzatacak bir ufka, bir gönüle, bir ruha sahip bir milletin çocukları olarak, biz yolumuza devam edeceğiz. Gelin kardeş olalım. Gelin kardeşçe yolumuza devam edelim. Gelin özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza pranga vurmasın" dedi.