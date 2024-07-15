15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde şehitler anıldı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

15.07.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ve diğer katılımcılarla kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Köşger, "FETÖ teröristleri, bu millete, milletin silahını doğrultulmaya kalkıştı. Bütün millet ayağa kalkarak askerin, polisin içindeki vatanperver evlatlarımızla badireyi savuşturdu. Allah bir daha böyle acıları millete göstermesin." diye konuştu.

Baba Oruç da evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Evlatsız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın." dedi.

Mersin

Mersin'de de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Mersin Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de şehit aileleriyle görüştü, mezarlara çiçek koydu.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dualarına eşlik eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Osmaniye, Mersin, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement