15 Temmuz Derneği, İstanbul\'da yapacağı etkinlikleri tanıttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneğince İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kamuoyuna tanıtıldı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 9 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde insanların sokaklara çıkarak ülkesini savunduğunu söyledi.

Turunç, meydanlara çıkışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi lider duruşu ve kendisini ortaya koymasıyla bugün bu huzuru yakaladıklarını dile getirerek, "Şahsen o akşamı çok iyi hatırlıyorum. İki noktada ben de sizler gibi bu hainlerin karşısına çıktım, üzerimize ateş ettiler. Kendi adıma ne şehit ne de gazi olabildim ama o gün oraya çıkmış olmanın milyonlarca insan gibi gururunu ve onurunu yaşıyorum." diye konuştu.

Şu an pek çok ülkede iç savaşın veya komşu ülkelerin saldırılarının olduğunu aktaran Turunç, "Özgürlüğün ne manaya geldiğini bilen insanlarız. Bildiğimiz için o gün binlerce insan sokağa çıktı. Bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen, bayrağın değerini bilen, özgürlüğün, devletin ne anlama geldiğini bilen insanlarız. Yeryüzündeki tüm mazlumlara el uzatacak ruha sahip milletin çocukları olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Millet büyük destan yazdı"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya da FETÖ'nün devletin imkanlarını yine devlete karşı kullanma gafletinde bulunduğunu anlattı.

"Bu milletin iradesine, bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu, dayatmalara ne kadar karşı olduğunu çok hesap edemediler." diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde o gece gerçekten millet büyük destan yazdı. Bu, bir başka milletin çok fazla yapamayacağı bir şey. Bu millete dayatmayla bir şey yapılamayacağını anladılar. Dolayısıyla bunu tüm dünyaya en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Gerektiğinde bu millet devletine, milletine canıyla sahip çıkmasını bilir ve buna da hiç kimsenin müdahale etmesine müsaade etmez. Bunu hep beraber gördük. Acı deneyimdi. Kendi evlatlarının, kendi uçaklarıyla kendi milletine böylesine ihanet içinde olmasını kimse hesap edememişti ama hesapları başlarına dolandı."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ise 15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir tarih olduğunu dile getirdi.

Keskin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milyonlarca şehit ve gazi adayı olarak o gece darbe adı altında çıkarılmak istenen iç savaşa 'Dur.' diyen milletin mensuplarıyız. Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oynamak istediği oyunlar hiçbir zaman kıyamete kadar bitmeyecektir ama 15 Temmuz'u unutmasınlar. 9 yıldan beri halen akıllarımızla oynar gibi 15 Temmuz'u sulandırmaya çalışanlar var. Bizler de ısrarla Türkiye'nin, dünyanın her tarafında 15 Temmuz'u unutturmamak adına var gücümüzle gayret sarf edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlikler 8 Temmuz'da başlayacak

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin de yapılacak etkinliklere ilişkin sunum yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla şu etkinliklerin düzenleneceği belirtildi:

"8 Temmuz'da Atlas Sineması'nda '15 Temmuz Direniş Sahnesi' isimli 22 kısa filmden oluşan 110 dakikalık film gösterisi yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde resim sergisi düzenlenecek. 9-12 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerinin ruhları için Türk Kızılay kan bağış çadırı kuracak. 10 Temmuz'da 10 ilden gelecek 60 şehit çocuğu 5 gün İstanbul'da misafir edilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz bayrağı asılacak. 11 Temmuz'da Boğaz'da kortej geçişi yapılacak, 15 Temmuz günü de boğaz hattında Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle Türk bayraklı teknelerin geçiş organizasyonu yapılacak. 11 Temmuz'da 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde hatim programı yapılacak, İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılacak. 12 Temmuz'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 'Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu' düzenlenecek.

12-15 Temmuz'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde anma etkinlikleri düzenlenecek. 12 Temmuz'da 'Şafak Vakti' ve 'Kod Adı: Koz' isimli filmlerin açık hava sinema gösterimi yapılacak. 13 Temmuz'da Taksim Meydanı'ndan başlanacak 'Tek Bayrak Altında Vatan Millet Aşkına' bisiklet turu gerçekleştirilecek. Hafıza 15 Temmuz Müzesi etkinlik alanında çocuklar için Türk tarihinden kahramanlık destanlarını anlatan tiyatro gösterisi yapılacak. '15 Temmuz' temalı türkülerin icra edileceği Esat Kabaklı konseri düzenlenecek. 14 Temmuz'da çocuklar için hazırlanacak masal etkinliği yapılacak. 15 Temmuz sürecini ve darbe girişimini oluşturan nedenleri konuşmak için canlı yayınlar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma töreni ve halka seslenişi gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ilişkin ödül töreni düzenlenecek, Yücel Erzan konseri verilecek. Yine 15 Temmuz günü Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde bayrak ve logo gösterimi yapılacak. Acıbadem Şehitler Çeşmesi'nden başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erecek 'Vatan Koşusu' düzenlenecek."