4 ilçede 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
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4 ilçede 15 Temmuz etkinlikleri

4 ilçede 15 Temmuz etkinlikleri
16.07.2026 09:49
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Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Bingöl'ün ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Bingöl'ün ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Vaizi Abdurahman Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Baraj Cami imam hatibi Ekrem İspir'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının alanda kurulan ekrandan takip edildiği programda, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Yücel Doğan konuşma yaptı.

Programa, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ağın

Ağın ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinliğe, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'ın Sason ilçesinde ise Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda ilahiler seslendirildi, şehitler için dua edildi.

Etkinlikte, Sasonlu 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Programa, Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Murat Alver, İlçe Emniyet Amiri Serkan Şekerci, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler seslendirildi.

Kaymakam Okan Ayaz ve protokol üyeleri etkinlikte konuşma yaptı.

Programa, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4 ilçede 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

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