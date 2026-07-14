15 Temmuz Hafıza ve Hatıra Sergisi İzmir\'de Açıldı

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında hazırlanan '15 Temmuz Hafıza ve Hatıra' adlı fotoğraf sergisi açıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, konuşmasında, "Bu hikayenin esas önemli taraflarından biri de darbe yapanlar, bu milletin kendisine emanet ettiği uçakları, uçaksavarları ve topları, mermileri bu milletin üzerine acımasızca, hunlarca atarken, bu millet hiçbir silah kullanmadan sadece bedeniyle ve yüreğiyle mücadele ederek bu zaferi kazanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde, '15 Temmuz Hafıza ve Hatıra' adlı fotoğraf sergisi hazırlandı. Sergi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile davetliler katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. 15 Temmuz gecesini yansıtan fotoğrafların yanı sıra farklı dillerde hazırlanan anı duvarlarının da yer aldığı serginin, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi yerli ve yabancı ziyaretçilere aktarma amacı taşıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan serginin, şehitleri anmak, gazilerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve demokrasi bilincini güçlendirmek hedefiyle düzenlendiği ve 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

'KISA ZAMANDA BASTIRILDI'

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği ve onun önderliğinde, feraseti ve irfanı yüksek kahraman milletimiz tarafından çok kısa sürede, bu darbe, karşı yapılan duruşla ve mücadeleyle çok kısa bir zamanda bastırıldı ve püskürtüldü. Bu hikayenin esas önemli taraflarından biri de darbe yapanlar, bu milletin kendisine emanet ettiği uçakları, uçaksavarları ve topları, mermileri bu milletin üzerine acımasızca, hunlarca atarken, bu millet, hiçbir silah, hiçbir karşı alet edevat kullanmadan, sadece bedeniyle ve yüreğiyle mücadele ederek bu zaferi kazanmışlardır. Dolayısıyla bizim görevimiz, bu kahramanlık mücadelesini sürekli anlatarak canlı ve diri tutmak" dedi.

Genç kuşakların benzer bir ihanetle karşılaşmaması için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirten Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah buradan geçen en başta yavrularımız, gençlerimiz olmak üzere herkes, bu hatıraları gördüğünde onun önemini, yaşanan olayları görüp ders çıkarmak ve kahramanlık destanından da gurur payesi almak için gezer diye düşünüyorum."

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tuna ise "Milletimiz tarihin en alçak gecesinde hainlere karşı kanının son damlasına kadar mücadelesini vermiş ve darbecilere geçit vermemiştir. O hain darbe girişiminde 253 vatandaşımız şehadete yürüdü. Birçok vatandaşımız da gazilik mertebesine erişti. Ben bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

'İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehtap Kaya da "Bugün ülkemizin 6 önemli havalimanında eş zamanlı olarak ziyarete açılan bu sergiyle, 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak ortaya koyduğu eşsiz cesaret ve fedakarlığı hatırlatmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerle ortak hafızayı buluşturmayı planlıyoruz. 'İrade bizim, zafer bizim' temasıyla hazırlanan bu sergimizde yer alan her bir fotoğraf, milletimizin cesaretinin, birlik ve beraberlik ruhunun, vatan sevgisinin ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığının güçlü birer hafıza kaydı niteliğindedir" diye konuştu.