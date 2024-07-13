15 Temmuz şehitlerinin aileleri, darbe girişimi gecesini anlattı

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15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz gecesi hafızasına kazınan helikopter seslerini unutamadığını söyledi.

Arslantürk, Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ve Ankara'da yoğun olarak yaşandığını söyledi.

İstanbul'da helikopter, Ankara'da ise uçak seslerinin yankılandığını belirten Arslantürk, 15 Temmuz gecesi kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank'ın şehit olduğunu anımsattı.

15 Temmuz ile ülkenin kaosa sürüklenmek istendiğini dile getiren Arslantürk, "Hafızamda kalan, kazınan şeylerden birisi helikopter sesleriydi. Hani Hollywood filmlerinde olur ya helikopter yaklaşır pervanenin sesi duyulur, ben o sesi çok yakından duydum, hissettim. Ankara'dakiler de uçak seslerini duymuşlar. O gece, ben kardeşimi kaybetmemiş olsaydım da hayatımın en kötü gecesiydi, en travmatik gecesiydi." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi aklına ilk olarak 1980 darbesinin geldiğini anlatan Arslantürk, şunları kaydetti:

"Çünkü geçmişi zihninizden geçiriyorsunuz. Ben 1970 doğumluyum ve 80 darbesini sıcak bir şekilde hatırlıyorum. Bizi 80 darbesine götüren süreci görüyorum ki suni bir süreçmiş o meğerse bunu daha sonra öğrendik. Benim aklıma ilk olarak yaşadığım süreç geldi. Bizi darbeye götürecek bir süreç yoktu ki, neyimiz eksikti de darbe yapmaya kalktılar? Dedim ki, 'Bizim yaşadığım şeylerin aynısını çocuklarımız yaşayacak ve ülke kaç yıl geriye gidecek acaba.' Ben bu hissiyatla perişan durumdayken sonrasında vefat haberi gelince koptuk zaten."

15 Temmuz gecesi Çengelköy'de çıkan çatışmalarda şehit olan Osman Yılmaz'ın eşi Şule Yılmaz da eşinin sokağa çıkarak hainlere karşı vatanı savunduğunu belirtti.

Yılmaz, eşini ilk aradığında silah sesleri duyduğunu ve çok endişelendiğini söyledi. İkinci aramada başka birinin telefonu açtığını vurgulayan Yılmaz, eşinin şehadet haberini bu kişiden aldığını ifade etti.

Aynı gece Atatürk Havalimanı'nda açılan ateş sonucu şehit olan 16 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak da darbe girişimi gecesi oğlu ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı.

Söyleşide Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Cemre Bekdemir ile kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.