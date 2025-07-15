"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisi açıldı

15.07.2025 14:43
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"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" isimli fotoğraf sergisi, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" isimli fotoğraf sergisi, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) açıklamasına göre, sergi ve ardından başlayan panel İTÜ, İstanbul Valiliği, Sarıyer Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Derneğinin işbirliğinde yapıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, açılışta yaptığı konuşmada, devlet ve milletin geleceğini hedef alan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm vatandaşların ortak çabasıyla engellendiğini belirtti.

Prof. Dr. Mandal, hain darbe girişiminin üstesinden gelinmesindeki anahtar kavramın "birlikte başarmak" olduğunu, milletin Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verdiği mücadelenin bir benzerinin 15 Temmuz'da farklı zuhur ettiğini kaydetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, 15 Temmuz 2016'da hain yapının milletin çocuklarını, değerlerini, silahlarını ve uçaklarını millete karşı kullandığını ifade etti.

Gözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin sokaklara dökülerek öz değerlerine saldırıyı özünden gelen kahramanlık duygusuyla ortadan kaldırdığını kaydederek, fotoğraf sergisinin genç nesillere yaşananları olduğu gibi aktarmasındaki önemini aktardı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'a ilişkin birçok karenin yer aldığı "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisinin açılışı törenle yapıldı.

O gece yaşanan kritik anları belgeleyen videoların gösterildiği panelin moderatörlüğünü İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde Doç. Dr. Ebubekir Ceylan yaptı.

Ceylan, 15 Temmuz gecesi siyasi görüş, inanç ve yaşam tarzı farklılıklarına sahip milyonlarca vatandaşın "Türkiye'nin geleceği" ortak paydasında buluştuğunu, hain kalkışmanın Çanakkale ruhunu yeniden dirilten bir dayanışmayla bastırıldığını belirtti.

Bu dayanışmanın toplumsal hafızada demokrasiye sahip çıkmanın ne denli hayati olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Ceylan, bu panelin o gece yaşananları anlamayı, analiz etmeyi ve geleceğe yönelik mesajlar ile dersler çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı ve gazi Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz'un Türk milleti için en önemli günlerden birisi olduğunu aktardı.

Alkılıç, FETÖ'cü hainlerin belirti vermeden yayılan bir kanser hücresi gibi Türkiye'yi içten yıkmak için faaliyet yürüttüklerinin altını çizerek, bu programlara katılmanın da vatan korumasının bir parçası olduğuna işaret etti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Batı merkezli medya mecralarının ürettiği, 15 Temmuz gecesi ve devamındaki süreçte bilgi kirliliği oluşturan haberlere yönelik sunum yaptı.

"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisine gelen ziyaretçiler, anı defterine düşüncelerini yazabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel '15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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