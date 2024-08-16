Ataşehir Belediyesi, İstanbul\'daki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştiriyor

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Haber: Edda SÖNMEZ/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul'daki olası bir depreme karşı afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçen Ataşehir Belediyesi, 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirmeye başladı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "25 yıl önce medyana gelen büyük depremde yaşanan acıları ve kaybedilen canları yüreklerimizde yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişimizde maalesef bu tür acıları sık sık yaşadığımız için, artık geleceğimiz için bize bu acıdan ders çıkarma görevi düşmektedir. İşte bunun için hemen şimdiden, hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız" dedi.

Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümü yaklaşırken gözler olası büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da... Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi ise dikkati çeken bir adım daha attı. İlçedeki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirmeyi planlayan belediye, donanımları tamamlanan konteynerleri ise parklara bir bir göndermeye başlıyor. Afet risk haritalarını oluşturan Ataşehir Belediyesi, olası büyük bir deprem sonrasına yönelik 150 toplanma alanı ile 3 bin 600 metrekarelik afet koordinasyon merkezinin yanı sıra arama ve kurtarma köpeklerinin de içerisinde yer aldığı tam donanımlı ve deneyimli ekibiyle öne çıkıyor. Olası İstanbul depremine ilişkin ilçe genelinde yapılan çalışmalara yönelik Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarının da katılımıyla 'Ataşehir Afet Yönetim Toplantısı' gerçekleştirildi.

Mahallere deprem konteynerleri konuluyor

Toplantıda, yıkıcı bir depremin ardından afetzedelere en kısa sürede yardım sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak deprem konteynerleri da tanıtıldı. Olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçlerin bulunduğu deprem konteynerlerinin içerisinde; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç–balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da belediye tarafından belli periyotlarla yapılacak.

İlk yerleştirmeler yapıldı

Toplantı sonrası konteynerler, Barbaros Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na, Mustafa Kemal Mahallesi'nde Deprem Parkı'na ve Kayışdağı Mahallesi'nde 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor. Ataşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer afet yönetiminde görev alan tüm kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak Ataşehir Belediyesi ilçe genelinde birinci kademe risk taramalarını tamamladı. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ortaya konulan 28 eyleme ilişkin risk haritaları oluşturulurken ikinci kademe risk haritalarının tamamlanmasının ardından kentsel dönüşüm sürecine hız verecek.

AKOM: 7/24 hazır bekliyorlar

3 bin 600 metrekarelik alana kurulu Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile de öne çıkan Ataşehir Belediyesi, bu merkezde heliport alanı, deprem simülasyon TIR'ı, arama kurtarma tatbikat alanı, arama-kurtarma köpek eğitim alanı ve yatakhane gibi kritik çok sayıda birimi barındırıyor. Herhangi bir afet anında hazır halde bulunan belediyeye bağlı Arama Kurtarma Ekibi de 7/24 esaslı nöbet sistemiyle çalışıyor. Ayrıca merkezde; bir adet arama kurtarma aracı, bir adet 4x4 arama kurtarma öncü aracı ile bir adet köpekli arama kurtarma aracı bulunurken, iki arama kurtarma köpeği, enkaz görüntüleme cihazı ve enkaz hassas dinleme cihazları da yer alıyor.

Toplanma alanı 150 adet...

Arama kurtarma malzemeleri ve deprem konteynerlerini de olası bir afet durumu için hazır halde bekleten Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde belirlediği toplanma alanları ile dikkat çekiyor. Ataşehir sınırları içerisinde 1 milyon 133 bin 147 metrekare alanı kapsayan 150 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlenirken, toplanma ve barınma alanlarının kapasitesinin artırılması ve altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

Onursal Adıgüzel: "Hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız"

Toplantıda bir sunum yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ülkemizin büyük bölümünün ve en önemli kentlerimizin başında gelen İstanbul'un deprem kuşağında bulunduğu vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi. 17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük Marmara Depremi'nde yitirilen canları ananl Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bugünden tam 25 yıl önce medyana gelen büyük depremde yaşanan acıları ve kaybedilen canları yüreklerimizde yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişimizde maalesef bu tür acıları sık sık yaşadığımız için, artık geleceğimiz için bize bu acıdan ders çıkarma görevi düşmektedir. İşte bunun için hemen şimdiden, hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız. Afet konusunda örnek bir model oluşturma hedefiyle ilçemizdeki bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızla hayata geçiriyoruz. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Afet öncesinde yapılan hazırlıklar, afetten ne kadar etkileneceğimizi belirleyen en kritik unsurdur. Bu bilinçle, ilçe düzeyinde olası riskleri minimize etmeye yönelik çalışmalara öncelik verdik. Ataşehir Belediyesi olarak, bu alanda öncü bir rol oynayarak İstanbul'daki birçok belediyeye örnek teşkil ediyoruz.

"Konteynerlar hırsızlık gibi olaylara karşı güvenlik önlemleri çerçevesinde yerleştirildi"

Amacımız aynı zamanda toplanma alanlarının kapasitesini artırmak, toplanma alanlarına erişimi kolaylaştırmak, temelinde de Ataşehir'i depreme karşı bilinçlendirmek. 416 bin vatandaşımız Ataşehir'de yaşıyor. Onların hepsinin canının bize emanet olduğunu biliyoruz. Konteynerların hırsızlık gibi olaylara karşı güvenlik önlemleri çerçevesinde yerleştirildi. Birinci etapta konteynerları koyduğumuz noktalar güvenlik çerçevesiyle de güvenli toplanma alanları yani parklarımız. Parklarımızda gece ve gündüz güvenliğimiz ya da belediyenin çeşitli tesisleri var. Ondan dolayı güvenliklerini sağlamamız kolay olduğu için 3 parkı değerlendirdik aynı zamanda Ataşehir'in toplanma alanı kapasitesi yoğun olan bölgelerini belirledik. Amacımız bunu 17'ye çıkarmak"

Prof. Karaman: "Deprem senoryaları hazırladık"

Deprem Uzmanı - İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Profesörü Himmet Karaman da depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bir sunum yaptı. Deprem anında binaların nasıl tepkiler verebileceğini aktaran Karaman, olası bir İstanbul depreminde Ataşehir'in nasıl bir hasar görebileceğine ilişkin Ataşehir Belediyesi ile birlikte deprem senaryoları hazırladıklarını ifade etti. Ataşehir'deki binalara özel tek tek senaryo oluşturulduğunu belirten Himmet Karaman, "Deprem sonrasında; altyapı ve üstyapı ile binaların alabileceği hasar oranlarını senaryolaştırarak acil durum planlarımızı hazırladık" diye konuştu.

7.4'lük depremin şiddetini deneyimlediler...

Sunumların ardından katılımcılar AKOM'da yer alan Deprem Simülasyon Tırı ile 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 7.4'lük şiddetini deneyimleyip, acı dolu o günlere bir kez daha giderken, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama-kurtarma köpeklerinin gösterisi ise nefes kesti. Katılımcılara, deprem konteynerlarının tanıtımını yapan Başkan Adıgüzel, Türkiye'deki meydana gelebilecek tüm afetlere karşı yardım edebilecek afet ekiplerini hazır bulundurduklarını söyledi.