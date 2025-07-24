17. Dünya Barış Çocukları Festivali Başladı - Son Dakika
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17. Dünya Barış Çocukları Festivali Başladı

24.07.2025 06:02
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Fas'ın Sale kentinde düzenlenen festival, Türkiye ve Fransa'nın katılımıyla açılış yaptı.

Fas'ın Sale kentinde düzenlenen 17'nci Dünya Barış Çocukları Festivali açılış töreni ile başladı.

Festivalin, Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fas Kültür Bakanlığı yetkilileri, çeşitli ülkelerden büyükelçiler ile festivalin düzenleyicisi Buregreg Cemiyetinin yöneticileri katıldı.

Fas Milli Marşı ile başlayan törende açılış konuşmalarının ardından 14 farklı ülkeden çocuk halk dansları toplulukları sahne aldı. Türkiye'yi temsilen festivale katılan TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun Ankara yöresine ait Fidayda oyunu izleyicilerden beğeni aldı.

Festivalin bu yılki onur konuğu ülkesi Fransa olurken, tanıtım filminde Faslı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'de misafir edilmelerine özel vurgu yapıldı.

"Festivalin çıkış noktası Türkiye'ye dayanıyor"

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde Türkiye'yi TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğunun temsil ettiğini belirterek, "Küçük dansçılarımıza hem ülkemizin temsiline verdikleri katkılar hem de burada gösterdikleri çaba ve emek için çok tebrik ediyorum. Önümüzdeki senelerde de katılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Festivalin çıkış noktasının Türkiye'ye dayandığını aktaran Kılıç, "Nitekim bu festival aslında TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nden esinlenerek ortaya çıkmış. Onun için de her sene bize özel ilgi gösteriyorlar. Ben de bu festivali düzenleyen Buregreg Cemiyetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum." diye konuştu.

TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu Grup Eğitmeni Murat Ediş ise, Fas'taki festivale üçüncü kez katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Festival ortamı önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü her sene üstüne koyarak yeni aktivitelerle devam ediyor. Biz de okulumuzu ve ülkemizi temsil etmek adına buradayız. Açılış seremonisinde öğrenciler için güzel gösteriler yer aldı. Farklı ülkeler de bu sene var. Çok mutluyuz burada olmaktan."

Önceki yıllarda festivale liseli öğrencilerle katıldıklarını ifade eden Ediş, bu yıl daha genç yaş grubundaki çocukların festivali deneyimlemesini istediklerini söyledi.

Buregreg Cemiyeti tarafından düzenlenen ve Kral 6. Muhammed'in himayesinde gerçekleştirilen festivalin onursal başkanlığını Kral'ın kız kardeşi Prenses Lala Meryem yürütüyor.

Her yıl temmuz ayı sonunda, Fas kralının tahta çıkış yıl dönümünden önceki hafta düzenlenen festivalde, birçok ülkeden çocuklar bir araya geliyor. Programda halk dansları, folklorik gösteriler ve kültürel performanslara yer veriliyor.

Bir hafta sürecek festival kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu halk dansları ekipleri, gösterileriyle dünyaya barış mesajı verecek.

Kaynak: AA

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