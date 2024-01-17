17 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 17 OCAK 2024 GÜNDEMİ

09.30: Saadet Partisi- Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

10.30: İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Karabağlar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'da; TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HSK'da boşalan bir üyelik için aday seçimi yapacak.

15.30: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

16.00: Sinema alanındaki emek ve meslek örgütleri, İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde "Sansüre Hayır" açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…