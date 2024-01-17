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17 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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17 Ocak 2024 Gündemi

Saadet Partisi-Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Karabağlar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. TBMM Genel Kurulu toplanacak ve TSK deniz unsurlarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere görüşülecek. TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HSK'da boşalan bir üyelik için aday seçimi yapacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. Sinema alanındaki emek ve meslek örgütleri, İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde 'Sansüre Hayır' açıklaması yapacak.

17 Ocak 2024 Gündemi
17.01.2024 - 08:02,
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ANKA HABER AJANSI 17 OCAK 2024 GÜNDEMİ

09.30: Saadet Partisi- Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

10.30: İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

13.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Karabağlar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'da; TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.30: TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HSK'da boşalan bir üyelik için aday seçimi yapacak.

15.30: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)

16.00: Sinema alanındaki emek ve meslek örgütleri, İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde "Sansüre Hayır" açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Karabağlar, İYİ Parti, Sp, Partiler, Sinema, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika


08:33
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08:28
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08:17
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03:50
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00:38
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23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı

Son Dakika
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
00:38 Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
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SON DAKİKA: 17 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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