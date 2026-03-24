Edirne'de Parkta Pompalı Tüfekle Yaralama

Edirne’de iki genç arasında yaşanan husumet, çocuk parkında silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki H.G. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren yaşıtı T.A. gözaltına alındı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Eski TOKİ Konutları’ndaki çocuk parkında dün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre T.A., aralarında husumet bulunan H.G.’nin parkta olduğunu öğrenince yanına aldığı pompalı tüfekle olay yerine gitti.

PARKTA PANİK ANLARI YAŞANDI

T.A., parkta karşılaştığı H.G.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. H.G. kaçmaya çalışırken, çevrede bulunan çocuklar da silah sesleri üzerine panik yaşayarak sağa sola kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay sırasında bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan polis ekipleri müdahale ederek T.A.’yı olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Yaralanan H.G. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.