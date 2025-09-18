18. Altın Üzüm Festivali Başladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Üzüm ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

İstasyon Meydanı'ndan çarşı merkezine kadar bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yürüyüşe AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Cıllı, üzümün Saruhanlı için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu belirtti.

Cıllı üzümün ilçe ekonomisini büyütüp, kültürünü de şekillendirdiğini dile getirerek, "Her salkım üzümde binlerce Saruhanlı'nın emeği, sabrı ve umudu vardır. Belediye olarak bu emeği taçlandırmak için çalışıyoruz." dedi.

Törenin ardından kurulan hediyelik eşya stantları açıldı, protokol üyeleri sergileri gezdi.

21 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında hayvancılık makineleri, teknolojileri ve yem fuarı açılacak, çeşitli konserler düzenlenecek.