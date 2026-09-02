18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama - Son Dakika
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18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 153'ü tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 153'ü tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TAM 246 MİLYON LİRA VURGUN YAPMIŞLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlarda, vatandaşları toplam 246 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 281 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 153'ünün tutuklandığı, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda yakalananların vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı ifade edildi.

KENDİLERİNİ BÖYLE TANITIP, YÜKSEK KAZANÇ VAAT ETTİLER

Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığının belirlendiği aktarılan açıklamada, MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 351 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiğini açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama - Son Dakika
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