19. Alanya Uluslararası Caz Festivali Renkli Performanslarla Devam Ediyor

(ANTALYA) - 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali, ikinci akşamında ünlü sanatçılar Selen Beytekin ve Cecilia Krull konserleriyle devam etti.

Alanya Uluslararası Caz Festivali, Kızılkule Meydanı'nda 19. kez düzenleniyor. Festival alanı, ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisi ile tamamen doldu.

Beytekin'den muhteşem konser

Festivalin ikinci akşamında sahneye ilk olarak Türkiye'nin ve dünyanın önemli caz sanatçılarından Selen Beytekin çıktı. Selen Beytekin'e sahnede Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden Cem Tuncer de eşlik etti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sahne alan müzisyenlere çiçek ve plaket takdim ederken, Selen Beytekin ise kendilerini çok güzel ağırlayan Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür etti.

Cecilia Krull'dan müzik ziyafeti

Selen Beytekin'in ardından dünya çapında üne sahip olan ve İspanyol dizi La Casa de Papel'de seslendirdiği jenerik şarkısıyla 1 milyardan fazla dinlenen Cecilia Krull sahne aldı. Krull, dans eden bir kız çocuğunu sahneye davet etti ve popüler "My Life Is Going On" şarkısını söyledi. Krull, Alanya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, tarih ile içe içe muhteşem bir festival düzenlendiğini belirtti ve sözlerini, "Alanya'yı çok seviyorum" diyerek tamamladı. Krull ve ekip arkadaşlarına, Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın plaket ve çiçek takdim etti.

Alanya Uluslararası Caz Festivali, bu akşam Dilek Sert Erdoğan ve Kimberly Nichole konserleriyle sürecek.