1923 Kadın Korosu ve Soner Arıca, Cumhuriyet Bayramı\'nda Coşku Dolu Bir Gece Yaşattı

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(KOCAELİ)- İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan "1923 Kadın Korosu" ile sanatçı Soner Arıca, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla birlikte sahne aldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacak olan kadınlarımızla birlikte böyle büyük bir anı taçlandıran Soner Arıca'ya kattığı değerler için çok teşekkür ediyoruz. Atamızın izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

İzmit'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Belediye tarafından oluşturulan 1923 Kadın Korosu ile sanatçı Soner Arıca sahne aldı. Gecede, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 1923 Kadın'ın içerisinde yer aldı. Soner Arıca yazdığı Cumhuriyet Marşı'nı, 1923 kadınla birlikte seslendirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Erbil Aydın'ın şefliğinde sahne alan 1923 Kadın Korosu, Soner Arıca'nın Cumhuriyet Marşı başta olmak üzere 7 eseri seslendirdi.

"Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk"

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "1923 Kadın Koro'muz ve Soner Arıca ile Cumhuriyet coşkusuyla sahnede yer almaktan gurur duyuyoruz. Marşlarımızı gururla seslendirdik. Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacak olan kadınlarımızla birlikte böyle büyük bir anı taçlandıran Soner Arıca'ya kattığı değerler için çok teşekkür ediyoruz. Ata'mızın izinden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.