20. İstanbul Yarı Maratonu 27 Nisan'da Başlıyor

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(İSTANBUL) - Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen 20'nci İstanbul Yarı Maratonu, 27 Nisan Pazar günü koşulacak. 21K ve 10K kategorilerinde koşulacak yarışta, toplam 17 bin 906 sporcu start alacak. Bu sayı, İstanbul Yarı Maratonu tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek katılım sayısı olarak kayda geçti. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Türkiye'de ilk kez 10 kilometrelik bir yarışta 10 binin üzerinde kayıt yapıldı" dedi.

Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen 20'nci İstanbul Yarı Maratonu, 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. 21K ve 10K kategorilerinde koşulacak yarışta, toplam 17 bin 906 sporcu start alacak. Bu sayı, İstanbul Yarı Maratonu tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek katılım sayısı olarak kayda geçti. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Türkiye'de ilk kez 10 kilometrelik bir yarışta 10 binin üzerinde kayıt yapıldı. 21 kilometre içinse 6 bin 500'ü aşkın sporcu kayıt yaptırdı. Bu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı yarı maratonlardan biri olacak" dedi.

Yarışta 75 elit atlet mücadele edecek. Erkeklerde Kenyalı Alex Nzioka Matata ve İskoç Callum Hawkins öne çıkarken, kadınlarda ise dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Judy Kemboi, geçen yılın yarı maraton şampiyonu Sheila Chelangat ve İstanbul Maratonu şampiyonu Ruth Jebet yarışacak. Milli atlet Sezgin Ataç da şubat ayında Daegu Maratonu'nda elde ettiği 2: 07: 26'lık derecenin ardından İstanbul'da en iyi yarı maraton süresine ulaşmak için koşacak.

"İstanbul Maratonu'ndan dünya rekoru gelebilir"

Onur, "Elit atletler olacak her koşulda olduğu ve olması gerektiği gibi. 57 tane elit atlet var. Bunların yaklaşık yarısı kadın, yarısı erkek. Bir şekilde çok uzun süredir daha çok kadınların daha fazla rekabet ettiği hatta Türkiye'deki ilk dünya atletizm rekorunun kırıldığı da yarış hatırlamak gerekirse İstanbul yarı maratonu. 2021 yılında dünya kadınlar yarı maraton rekoru kırılmıştı. O yüzden kadınların daha fazla rekabet ettiği ve dünyadan önemli elit atletlerin geldiği bir yarış. Bu sene de hem geçen seneki İstanbul Maratonu şampiyonunu hem geçen seneki yarı maraton şampiyonunu hem de dünyada en iyi derece, en iyi beşinci dereceye sahip kadın atletin bir arada koşacağı bir yarış olacak. Bu ne anlama geliyor? Rekabet artınca bir dünya rekoru gelme ihtimalinin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yardımseverlik koşusunda hedef 15 milyon TL"

Yarış, sadece sportif değil, toplumsal fayda yönüyle de öne çıkıyor. "İyilik Peşinde Koş" platformu üzerinden kayıt yaptıran koşucular, 30 sivil toplum kuruluşu adına bağış topluyor. Şimdiye kadar 5,5 milyon TL'lik bağış toplandığını aktaran Onur, "Bildiğiniz gibi yarışlardan şehre ve ülkeye geriye ne kaldığı da önemli. Uzun yıllardır burada yapılan yardımseverlik koşulları da oldukça önem taşıyor. Yardımseverlik koşusu önce başlıyor. Yine başlamış durumda. Pazar günü koşulacak olan yarışta da adım adım işbirliğiyle şu anda 30 sivil toplum kuruluşu için şimdiden 5,5 milyon TL bağış toplanmış durumda. Hedefin 10-15 milyon TL civarında olduğunu belirttiler. Pazar gününü düşündüğümüzde muhtemelen bir rekora şahitlik edebiliriz. Hem bu atletizm adına çok güzel, çok önemli bir iştahı olur. Türkiye'de kırılmış üçüncü dünya rekoruna şahit olabiliriz" dedi.

"Kadın koşucu sayısı 6 bini aştı"

Toplam katılımcı sayısı 17 bin 906 olurken, 6 bin 619 kadın ve 11 bin 304 erkek sporcu kayıt yaptırdı. Yarışa bin 569 yabancı sporcu da katılacak. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 artış anlamına geliyor.

"16 yaş üstü koşucular parkurda"

Türkiye'de ilk kez geçen yıl uygulamaya alınan 16 yaş ve üstünün yarışa katılabilme kuralı bu yıl da devam edecek.

"Tarihi Yarımada'da koşulacak"

Yenikapı Langa Durağı'ndan başlayacak olan yarış, Tarihi Yarımada'yı dolaşarak aynı noktada son bulacak. Galata Köprüsü, Sarayburnu ve Balat gibi İstanbul'un simge noktalarından geçen parkur, hem koşucular hem izleyiciler için eşsiz bir atmosfer sunacak.

Yarış günü 04.30'dan itibaren parkur araç trafiğine kapatılacak. 10K koşusu saat 08.00'de, 21K ve elit atletlerin yarışı ise 09.15'te başlayacak. Yaklaşık bin 600 gönüllü, organizasyonun çeşitli aşamalarında görev alacak. Sporcu kitleri 23-26 Nisan günleri arasında Kanyon AVM'de dağıtılacak. Katılımcılar sonuçlara maratonun internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek.