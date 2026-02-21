20 Yıldır Güvercin Besliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Murat Çağatay (30), babasından miras kalan güvercin beslemeyi 20 yıldır sürdürüyor. Evinin damında 3 ayrı ırktan 50 güvercin besleyip eğiten Çağatay, "Onlarla vakit geçirmek beni rahatlatıyor" dedi.

İlçenin Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Murat Çağatay, kuşlara olan sevgisi henüz 10 yaşında babasının yanında başladı. 50 yıl boyunca kuşlara bakan babası yaşlanınca evcil güvercin sevgisini 20 sürdüren Çağatay, evinin damında 3 ayrı ırktan güvercin besliyor. Çağatay, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor.

'20 YILDIR TEK BAŞIMA İLGİLENİYORUM'

Prodüksiyon işi yaptığını söyleyen Çağatay, "Güvercin beslemek babamdan bana geçen bir hobi. Babam yaklaşık 50 yıl boyunca evimizin damında güvercin besledi. 10 yaşımdan beri ben de onunla birlikte ilgileniyordum. Babam yaşlanınca hobisini bıraktı, ben de devam ettim. Yaklaşık 20 yıldır güvercinlerimle tek başıma ilgileniyorum" dedi.

'ONLARLA VAKİT GEÇİRMEK BENİ RAHATLATIYOR'

Damda iki ayrı kümes yaptığını belirten Çağatay, kara kuyruk, buz damarı ve beyaz kapak olmak üzere 3 farklı ırk beslediğini söyledi. Boş zamanlarını güvercinleriyle geçirdiğini ifade eden Çağatay, "Düğünlerden geldiğimde mutlaka damda güvercinlerimle ilgileniyorum. Onlarla vakit geçirmek beni rahatlatıyor" diye konuştu.

'BÜYÜDÜKLERİ YERE GELİP, KONABİLİYORLAR'

Güvercinlerin bakımına özen gösterdiğini anlatan Çağatay, "Günde iki öğün sularını değiştiriyorum. Sabah ve akşam buğday veriyorum, öğlense vitaminli karışık yem veriyorum. Yavruların bir haftalık eğitim süreci oluyor. Antrenman yaptırıyoruz. Önce evi ve çevreyi tanımaya başlıyorlar ardından uçuruyoruz. Büyüdükleri yere gelip, konabiliyorlar" dedi.