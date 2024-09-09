2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Törenleri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Törenleri Yapıldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen törende Vali Hulusi Şahin, eğitime yapılan yatırımlara ve hayırseverlere teşekkür etti. Isparta ve Burdur’da da düzenlenen törenlerde valiler, eğitimin önemine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu. Muğla'da ise yaklaşık 168 bin öğrenci yeni sınıflarına başladı.

09.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Tunç İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Antalya'nın eğitime yatırım yapan, destek veren hayırsever bakımından özel bir şehir olduğunu söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Şahin, okul yaptırmak isteyenlere arsa konusunda destek olunması için belediye başkanlarına da çağrıda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da il genelinde 1604'ü resmi, 566'sı özel olmak üzere 2 bin 170 okulda eğitim öğretime başladıklarını ifade etti.

Resmi okullardaki derslik sayısının 17 bin 154, özel okullarda ise 5 bin 499 olduğunu aktaran Kaygusuz, yeni döneme 515 bin öğrenci ve 38 bin öğretmenle başladıklarını belirtti.

Kaygusuz, Manavgat'ta 64 okulun 600 dersliğini hayırseverlerin yaptığını, Antalya genelinde de hayırseverlerin okullara desteğinin büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Kötekli Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu'nda devam etti.

Vali İdris Akbıyık, öğrencilerin tatil sürecinin ardından sınıfları yeniden neşeyle doldurduğunu söyledi.

Okul ve eğitimin yeni bir hayatın kapılarını açtığını belirten Akbıyık, "Okul, gelenekleri modern bilim ve bilgiyle birleştirerek sizleri Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insani değer ve erdemlerin kazandırıldığı bireyler olarak hazırlar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da resmi ve özel okullarda 15 bin 515 yönetici ve öğretmen ile 850 okulda 168 bin 62 öğrencinin eğitim göreceğini vurguladı.

Törende, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verildi. Şiir okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

İlk ders zilinin çalmasının ardından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Isparta

Isparta'da Yılmaz Şener İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okulun Müdürü Baki Yazan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Şehitleri anarak, başsağlığı dileyen Yazan, öğrenci ve öğretmenlere de başarılar diledi.

Burdur

Burdur'da Türk Hava Kurumu Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Vali Türker Öksüz, medeniyetleri inşa eden ana unsurun insan olduğunu söyledi.

İnsanı dikkate almayan toplumların kalıcı olamadıklarına işaret eden Öksüz, "Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi ancak iyi eğitim almış insan kaynağıyla mümkün olacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de 244 okulda, 40 bin 479 öğrenci, 4 bin 021 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Programda heyecandan ezberlediği şiiri unutan bir öğrencinin yanına öğretmeni gelerek birlikte şiir okudu.

Halk oyunları gösterisinin sergilendiği programın sonunda Vali Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan ve protokol üyeleri ilk dersin zilini çaldı, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Manavgat, Isparta, antalya, Burdur, Güncel, Tören, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Törenleri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:34:56. #1.12#
SON DAKİKA: 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Törenleri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement