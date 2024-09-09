2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Başladı - Son Dakika
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2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Başladı

2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Yılı Başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Bu yıl, 2 milyon 951 bin 685 öğrenci okula merhaba dedi. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'ndaki öğrenciler, törenin ardından heyecanla derslerine başladılar. Öğrencilerin geleceğe dair hayalleri ve velilerin okul heyecanı dikkat çekti.

09.09.2024 13:38
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YAZ tatilinin sona ermesiyle 2024- 2025 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'ndaki öğrenciler okullarındaki törenin ardından derse başladı.

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde 2 milyon 951 bin 685 öğrenci okula başladı. Ülkenin dört bir yanında, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen milyonlarca öğrenci, törenin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti. Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda da ilkokul ve ortaokul öğrencileri heyecanla ders zilini bekledi. Öğrenciler, törenin ardından yeni öğretim yılının ilk dersine girdi.

'PİLOT OLMAK İSTİYORUM'

Birinci sınıfa başlayan Ebrar Uluocak, "1'e geçtim ismim Ebrar, heyecanlıyım. Arkadaşlarımla, öğretmenlerimle tanışacağım. Üstümü giyindim, kahvaltımı yaptım, yemeğimi yedim. Hazırlandım, kedimi sevdim, çıktım yola. Anneme de saçımı ördürdüm, öğretmenim ve arkadaşlarım beni güzel görsün diye. Matematik dersini çok merak ediyorum" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Turalp ise "4'üncü sınıfa geçtim. Yaz tatilini arkadaşlarımla geçirdim. Okul için çok heyecanlıyım, derslerime de çalıştım. Kitabım vardı onun hepsini bitirdim, pilot olmak istiyorum" diye konuştu.

'BÜYÜYÜNCE ECZACI OLACAĞIM'

Birinci sınıf öğrencisi Nisa Sena, "Resim ve ders yapmayı çok severim. Arada sırada kuşumu çıkartıp onu seviyorum. Büyüyünce eczacı olacağım, hobim de resim olacak. Hastaları iyileştireceğim, onlara ilaç vereceğim" ifadelerini kullandı.

'BİZ ONDAN DAHA HEYECANLIYDIK'

2'nci sınıf velisi Neslihan Keskin, "Biz ondan daha heyecanlıydık, hatta sabah 6'da falan kalktık. O da uyumadı zaten. 2'inci sınıfa geçti. Birinci sınıf biraz zordu, biraz daha yorucuydu ama çok şükür atlattık onu da. Şimdi 2'nci sınıf heyecanlı. İnşallah daha iyi olur. Yaz döneminde tabi ders çalıştık. Ama yanı sıra tatilde, denizde elimizden geldiğince ilgilendik. Çok çabuk geçti. Öğrenci son dakikaya kadar hazırladı kendini ama ben bir ay öncesinden okul dönemine hazırlanmaya başlamıştım. Şunu yaparım bunu yaparım diye. Dediğimiz gibi biz biraz daha stresli oluyoruz ona göre baktığında. İkinci sınıf bir de biraz daha zor. Öğretmenimize de güveniyoruz her şeyin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bütün çocukların herkesin yeni yeni yılı inşallah başarılı geçer" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Tören, Son Dakika

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