2024'te 20 Milyon Hastanın Randevusu İptal Edildi - Son Dakika
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2024'te 20 Milyon Hastanın Randevusu İptal Edildi

2024\'te 20 Milyon Hastanın Randevusu İptal Edildi

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Müdürü Uzman Doktor Emrah Ceviz, 2024 yılında 20 milyon 800 bin hastanın aldığı randevuya gitmediğini açıkladı. Toplantıda, randevu alıp gitmeyen hastalar için çözüm önerileri üzerinde duruldu.

15.01.2025 12:59  Güncelleme: 13:00
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KAMU Hastaneleri Birliği Genel Müdürü Uzman Doktor Emrah Ceviz, 2024 yılında 20 milyon 800 bin hastanın aldığı randevuya gitmediğini söyledi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Müdürü Uzman Doktor Emrah Ceviz, Akdeniz Bölgesi'ndeki il sağlık müdürleri ve başhekimlerle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir araya gelip, toplantı yaptı. Randevularla ilgili sorunların görüşüldüğü toplantıda özellikle randevu alıp da gitmeyen hastaların durumu masaya yatırıldı. Ceviz, aile hekimlerini devlet hastanelerinde çalışan hekimlerle bir araya getirerek, koordineli çalışılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2025 yılı içinde 12 bin uzman hekimin kadrolara dahil edileceğini de belirten Ceviz, "Bu çalışmalar neticesinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bekleyen hasta sayımızı yüzde 30 oranında azalttık. 2024 yılı içinde 20 milyon 800 bin randevu gerçekleşmedi. Randevu alındı ama gitmediler. Bunun da vatandaşlarımızın kullanımına açmak için daha ciddi çözümler için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Toplantıların farklı bölgelerde de devam edeceği ve en sonra detaylı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'na bir rapor sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2024'te 20 Milyon Hastanın Randevusu İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024'te 20 Milyon Hastanın Randevusu İptal Edildi - Son Dakika
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