2024'te 550 Gazeteci Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024'te 550 Gazeteci Tutuklu

RSF raporuna göre, 2024'te öldürülen 54 gazeteciden 31'i çatışma bölgelerinde hayatını kaybetti.

12.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), tarafından yayımlanan rapora göre 2024 yılında dünyada öldürülen 54 gazeteciden 31'inin çatışma bölgelerinde yoğunlaştığı, tutuklu gazeteci sayısının da yüzde 7'lik artışla 550'ye ulaştı.

RSF 2024 raporunu yayımladı. RSF, bu yıl kaydedilen gazeteci cinayetlerinin yarısının çatışma bölgelerinde yoğunlaştığına dikkati çekerken habercilere yönelik saldırılar endişe verici bir artışı ortaya koyuyor. Yayımlanan rapora göre 2024'te dünyada öldürülen 54 gazeteciden 31'inin çatışma bölgelerinde yaşamını yitirdiğini, mahpus gazeteci sayısının da yüzde 7'lik artışla 550'ye ulaştığını bildirdi. Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısı azalma gösterse de adli kontrol uygunlamasının yaygınlaştığı belirtildi.

"Türkiye: Tutuklamanın yerini adli kontrol ve online sansür aldı"

RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu bilançoyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısında 2024'te kayda değer bir düşüş yaşandığını belirterek, "Düşüş gösteren tutuklu gazeteci sayısı, Türkiye'de adli kontrolün hızla yaygınlaşması gibi habercilerin hareket özgürlüğü ve zihinlerini teslim almaya dönük antidemokratik başka bir pratiğin varlığını gizlememelidir. Nitekim, susturma girişimlerinin ve haberlerin etkisiz kılınmasının yolu olarak, belki de tutuklamanın yerine geçecek tarzda, neredeyse sistematik endişe verici bir online sansür pratiğini gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

Bruttin: Bize haber verenleri korumak, gerçeği korumaktır"

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, söz konusu vahim gidişatın önüne geçilmesi için, mücadele kadar yurttaş duyarlılığının da zorunlu olduğunu bildirdi. Bruttin, yıllık bilançonun yayımı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazeteciler ölmüyor, öldürülüyorlar; hapiste değiller, rejimler onları içeri atıyor; kaybolmadılar, kaçırıldılar. Genellikle hükümetler ya da silahlı gruplarca düzenlenen bu suçlar, uluslararası hukuku hiçe saymakla birlikte çoğu zaman cezasız da kalıyor. Olayların gidişatını değiştirmeli ve vatandaşlar olarak kendimize, gazetecilerin bizim için, bizi bilgilendirmek için öldüğünü hatırlatmalıyız. Saymaya, adını koymaya ve kınamaya, soruşturmaya ve adaletin yerini bulmasını sağlamaya devam etmeliyiz. Kadercilik üstün gelemez. Bizi bilgilendirenleri korumak, gerçeği korumaktır" dedi.

"Öldürülen gazetecilerin üçte birini İsrail ordusu öldürdü"

Dünya genelinde, Orta Doğu, Irak, Sudan, Myanmar ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde haber yaparken öldürülen gazetecilerin sayısı son beş yılın en yüksek seviyesine (%57,4) ulaştı.

Gazze: "Gazeteciler için dünyanın en tehlikeli bölgesi"

RSF'nin bugüne kadar edindiği bilgilere göre, 2024 yılında görev başında öldürülen gazetecilerin üçte biri Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunca öldürüldü. Gazeteciler için en tehlikeli ülke olanFilistin son beş yılda en fazla gazeteci ölümünün yaşandığı ülke oldu. Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından 145'ten fazla gazeteci öldürülürken, bunların en az 35'i görev başında hedef alındı veya öldürüldü. RSF'nin İsrail'in gazetecilere karşı işlediği savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dört şikayette bulunduğu belirtildi.

"Gazeteci tutuklamada artış, 550 gazeteci tutuklandı"

Rapora göre 2024 yılında tutuklu gazeteci sayısındaki artış (+%7,2) özellikle Rusya (+8) ve İsrail'deki (+17) yeni tutuklamalardan kaynaklanıyor. İsrail, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana açık ara en fazla gazeteci tutuklayan ülke konumunda bulunuyor.

"Gazeteci tutuklamalarının yoğun olduğu 4 ülke"

En fazla tutuklu gazeteci barındıran ülkeler sırasıyla Çin (11'i Hong Kong'da olmak üzere toplam 124), Myanmar (61), İsrail (41) ve Belarus (40) olarak kayıtlara geçerken, 2024 yılında 95 kayıp haberci tespit edilirken, rehin tutulan 55 gazetecinin yüzde 70'i Suriye'de tutuluyor.

"RSF Barometresine gerçek zamanlı erişim"

RSF bölge temsilcileri ve muhabirlerinin sürekli güncellediği ihlal mağduru (öldürülen, gözaltına alınan, rehin tutulan, kayıp) gazetecilere ilişkin bilgilere RSF'nin çevrimiçi barometresinde ( https://rsf.org/fr/barometre ) erişilebiliyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te 550 Gazeteci Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
14:32 Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
14:21 Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in serveti dudak uçuklattı Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
14:10 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
14:07 Görele Limanı’nda şoke eden görüntü Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
14:06 Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 10:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: 2024'te 550 Gazeteci Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.