2024'te En Fazla Vergi Beyanı İstanbul'dan

Türkiye'de 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 81 bin 526 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 75 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) izledi.

79 isim açıklanmayı istemedi

Türkiye'nin 2024 yılı en fazla vergi verenler listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira ile Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

İlk 100 listesinde 79 isim açıklanmayı istemedi.

2024 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) İLİ 1 SELÇUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 2.767.587.718,39 İSTANBUL 2 LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 2.528.619.921,05 İSTANBUL 3 (*) (*) (*) (*) 4 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 757.755.302,12 ANKARA 5 (*) (*) (*) (*) 6 (*) (*) (*) (*) 7 (*) (*) (*) (*) 8 (*) (*) (*) (*) 9 (*) (*) (*) (*) 10 ERMAN ILICAK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 372.720.505,24 ANKARA 11 (*) (*) (*) (*) 12 MEHMET ÖMER KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 356.169.109,88 İSTANBUL 13 (*) (*) (*) (*) 14 (*) (*) (*) (*) 15 (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) 17 (*) (*) (*) (*) 18 (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) 20 (*) (*) (*) (*) (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (Sürecek)

