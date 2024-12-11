"2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni" TRT 2'de yayınlanacak

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"2024 Türkiye- Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni", yarın 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınla TRT 2'de ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve Macar Devlet Halk Müziği Topluluğu sanatçıları, geçmişten bugüne uzanan Türk ve Macar müziklerinin özel ve beğenilen eserlerini yorumlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923'te imzalanan Türk Macar Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünün kutlandığı 2024 yılı, iki ülke arasında "Yüz Yıllık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla karşılıklı kültür yılı olarak ilan edilmişti.

Kültür Yılı, Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü onuruna, bütün yıl boyunca her iki ülkede zengin ve yoğun bir programla kutlandı.

Açılış programı, antlaşmanın imzalanmasının 100. yıl dönümüne denk gelen 18 Aralık 2023'te Budapeşte'deki MÜPA Macaristan Sanatlar Sarayında, her iki ülkenin Cumhurbaşkanı, Macaristan Başbakanı, Türk ve Macar Bakanların katılımıyla gerçekleştirilmişti.