2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, başarılı gazetecileri ödüllendirdi. Ödüller 13 dalda verildi.

02.05.2025 17:34
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı.

Cemiyet binasındaki toplantıda konuşan TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, her yıl geleneksel düzenlenen yarışmanın 13 dalda gerçekleştirildiğini, jüri üyelerinin 41 çalışma arasından ödüle layık eserleri seçtiğini söyledi.

TGC'nin eski başkanlarından Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne TGC eski başkanlarından Ergün Ata'nın layık görüldüğünü ifade eden Şişko, jüri özel ödülünün Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e, spor özel ödülünün de UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile boksta dünya ve Türkiye şampiyonu Havvanur Kethüda'ya verildiğini belirtti.

Şişko, bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülünün, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

Yarışmada ödüle layık görülen basın mensupları ve çalışmaları şöyle:

Haber: Emin Saraç (Kuzey Ekspres Gazetesi) - "Yaptılar bir hela başa oldu bela", Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı) - "Altın madeninde linç yığını aşımı"

Televizyon haberi: Selman Kutlu ve Sezgin Kaşıkçı (A Haber) - "Yeşil altının sofralara uzanan yolculuğu"

Televizyon haber görüntüsü: Tolga Şahin ve Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı) - "Trabzon Sahil Güvenlik ekipleri 7/24 görevde"

Dron görüntüsü: Fatih Ayaz (TRT) - "Vartan yaylasında yılın ilk karı"

Spor haberi: İsmail Düzgün (Karadeniz Gazetesi) - "Onun adı sanı şampiyon"

Spor fotoğrafı: Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi) - "Futbolun katilleri", Hasan Taşcan (Anadolu Ajansı) - "Şenol Güneş"

Köşe yazısı: Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres Gazetesi) - "Davasını dünya arenasına taşıyan Trabzonlu şampiyon Necmettin Erbakan Akyüz'ün örnek alınası duruşu"

Televizyon röportajı: Hüseyin Altmış ile kameraman Fatih Ayaz (TRT) - "61 yıldır Mehmetçik Vakfına bağış yapan Ahmet Bayraktar"

Gazete röportajı: Tuğba Öztürk (Karadeniz Gazetesi) - "Kadın mutlu ise çocuk mutlu, çocuk mutlu ise yarınlar umutlu"

Mizanpaj: Ömer Salkı (61 Derece Dergisi) - "Onur Recep Kıvrak eldivenlerini 61 derece için giydi"

Özendirme ödülü: Çağrı Aktaş (61 Saat) - "Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı sonrasında Şenol Güneş'in otobüs içindeki görüntüsü", Ayşenur Batman (Günebakış Gazetesi) - "97 yaşındaki Kore Gazisi Uzun, Cumhuriyet etkinliklerine çağrılmadı"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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