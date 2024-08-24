2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretim İçin Desteklemeler Yayımlandı - Son Dakika
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2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretim İçin Desteklemeler Yayımlandı

2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretim İçin Desteklemeler Yayımlandı

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

24.08.2024 00:47
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(ANKARA) - Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verim ve kalitenin yükseltilmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan 2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için; ekli listede yer alan tarım havzalarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, çeltik, tritikale, yulaf, dane mısır, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir, kütlü pamuk, kolza (kanola), soya, yağlık ayçiçeği, kuru soğan, patates, yaş çay, zeytin, yem bitkileri, fındık gibi ürünlere destekleme ödemesi yapılıacak.

Yayımlanan kararla, Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Tritikale, Kuru Fasulye, Yulaf için 185 TL, Çeltik için 362 TL, Dane Mısır, Fındık, Kuru Soğan, Patataes, Yeşil Çay ve Zeytin için 138 TL, Mercimek ve Nohut için 158 TL, Kütlü Pamuk için 472 TL, Soya için 267 TL, Yağlı Ayçiçeği ve Kanola için  206 TL, Yem Bitkileri için 165 TL mazot ve gübre desteği yapılacak.

Kaynak: ANKA

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