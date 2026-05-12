2025'te E-Ticaret Hacmi 4.5 Trilyon TL'ye Ulaşacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında e-ticaret hacminin yüzde 52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu, yaklaşık 115,5 milyar dolara tekabül etmektedir ve dolar bazında yüzde 29'luk bir artışı temsil eder" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu' tanıtım toplantısına katıldı. Programda, Bakan Bolat'ın yanı sıra bakan yardımcıları, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve sektör paydaşları da yer aldı. Bakan Bolat, son zamanlarda hükümetin pek çok ziyaretçi ağırladığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin parlayan yıldızı, Türkiye ile ekonomi, yatırım ve ticaret konusunda daha fazla iş birliği ve ekonomik ortaklık yapma isteği, yabancıların Türkiye'ye gelmesine vesile oluyor. Biz de onlara gittiğimizde aynı şekilde birçok ortaklık, görüşme ve anlaşma ortaya çıkıyor. Türkiye dünyada gerçekten güçlü ekonomisi, güçlü dış ticareti ve enerjide çok önemli bir geçiş merkezi olmasıyla, dünyadaki ulaştırma koridorlarının çoğuna ev sahipliği yapması ve çatışmalı bir bölgenin ortasında olmasına rağmen huzur ve istikrar içinde yüksek büyüme oranını devam ettirmesiyle adeta bir Türkiye rüzgarı estiriyor" dedi.

'TOPLAM TİCARETTEKİ PAY YÜZDE 19,5'

Bakan Bolat, 2020 başından itibaren karantina aylarında ticaret ve hareket kabiliyetinin kısıtlandığı dönemde; e-ticaret, telekomünikasyon, lojistik, bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük sıçrama yaptığını vurguladı. E-ticaret sektörünün toplam ticaret içinde 2019'da yüzde 4,5 paya sahipken, 4 sene içinde bir anda yüzde 19,5-20 paya ulaştığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Bu muazzam bir gelişmedir. Bu alanın düzenlenmesi çok önemlidir. Çünkü dijital dünya demek, saniyeler içinde 10 milyonlarca kişiye ulaşmak demektir. 2025 yılında 11 bin 500 kişi, 10 bin doların üzerinde e-ihracat yaptı. Bu önemli bir rakamdır. E-ihracatta geçen yıl 5,1 milyar dolar döviz kazancı sağlandı. Geçen yıl e-ticaret hacmi ülkemizde yüzde 52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu, yaklaşık 115,5 milyar dolara tekabül etmektedir ve dolar bazında yüzde 29'luk bir artışı temsil eder. e-ticaretin toplam ticaretteki payı ise 19,5 civarındadır. Perakende e-ticarete baktığımızda, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. 2019-2025 yılları arasında bileşik yıllık büyüme oranı TL bazında yüzde 83,7 olmuştur. e-ticaret sektörü 2019 yılında 24 milyar dolar iken, 6 yılda 115,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu, dolar bazında yaklaşık 5 katlık bir artıştır. İşlem sayılarına bakıldığında; genel e-ticarette 5 milyar 940 milyon, perakende e-ticarette ise 1 milyar 940 milyon adet işlem yapılmıştır. Esnaflarımız da artık dijitalleşmeyi kullanıyor. e-ticaret yapanların yüzde 75'i şahıs işletmesi, yüzde 21'i limited şirket, yüzde 4'ü ise anonim şirketlerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HARCAMALARIN YÜZDE 56'SINI KADINLAR YAPIYOR'

e-ticaretin milli gelirdeki payının yüzde 6,9 olduğunu belirten Bakan Bolat, "İşletme sayısı ise geçen yıl 634 bin olmuştur, 2023'te 559 bin idi. Esnafımız yeni döneme hızla intibak etmiştir. Sektörel dağılıma baktığımızda; 2025 yılı e-ticaretinin yüzde 20,3'ü 128 bin işletme ile yemek sektöründe faaliyet göstermektedir. İkinci sırada yüzde 13,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü 87 bin 500 işletmeyle, üçüncü sırada ise yüzde 12 ile elektronik sektörü 75 bin 500 işletme yer almaktadır. Harcama bazında ise birinci sırada 428 milyar TL ile giyim ve aksesuar, ikinci sırada 304 milyar TL ile elektronik, üçüncü sırada ise 285 milyar TL ile hava yolları bilet satışları gelmektedir. e-ticaret harcamalarının yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler yapmaktadır. Adet bazında ise işlemlerin yüzde 75'i kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. En aktif yaş grubu 25-34 arasıdır. Ödemelerin yüzde 63'ü kartla yapılmaktadır. İkinci el araç satışında da e-ticaret hızlı büyüme kaydediyor. İkinci el, tüketicinin sahip olduğu ürünü e-ticaret yoluyla potansiyel bir müşteriye/tüketiciye satışı anlamına gelen bu ikinci el satışlarda da gerek araçlar gerekse ev eşyaları, aksesuar, elektronik aletler, hatta giyim ürünleri bile satılmaktadır. Bu da gelişen bir sektördür" dedi.

Ortalama kargo teslim süresinin son 2 yılda 4 saat düştüğüne vurgu yapan Bakan Bolat, 2 yıl önce 46 saat olan sürenin, artık 42,2 saate düştüğünü belirtti.

'İKİNCİ EL SATIŞ 22 MİLYAR LİRAYA ULAŞMIŞ'

Bakan Bolat, siparişlerin yüzde 53'ünün 24 ila 48 saat içinde teslim edildiğini belirterek, "Ankara'dan İstanbul'a gönderilen kargoların ortalama teslimi 20,5 saat ve e-ticaretteki gönderilerin sadece yüzde 17'si şehir içi oluyor, yüzde 83'ü şehirler arası teslimat oluyor. Buna rağmen 42 saat ortalamayla teslim ediliyorlar. Kargo gönderilerine bakıldığında yüzde 53,5 ile İstanbul açık ara önde. Kargo alımında da yani tüketiciler/sipariş verenler anlamında da İstanbul birinci; Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya onu izliyorlar. Evet, burada özellikle sürdürülebilirlik anlamında ikinci el satışlar, yani müşteriden müşteriye satışlar önemli. Bu anlamda gerçekten rakamlar da büyüyor. 2025 yılında müşteriden müşteriye ikinci el giyim kuşam, elektronik alet, araç, ekipman vesaire satışları 23 milyon 600 bin adet olmuş. Tutarı da yaklaşık 22 milyar liraya ulaşmış. Biz Ticaret Bakanlığı olarak gerek iç ticarette e-ticareti gerekse ihracatta e-ihracatı desteklemeye, yön vermeye, adil ve haklı rekabet ile piyasa şartlarına uygun ticaret mekanizmalarının işlemesini sağlamaya devam edeceğiz. Kadın ve genç girişimcilerimize de e-ticareti anlatarak e-ticaretin tabanını genişleteceğiz. Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Sektör Meclisi ile de beraber ülkemizin değişik vilayetlerinde e-ticaret bilgilendirme programları düzenliyoruz" diye konuştu.

'NORMALE DÖNÜŞ YAKINDIR'

Avrupa Birliği'nde temmuz ayında yeni bir sistemin yürürlüğe gireceğini söyleyen Bakan Bolat, "Bizim de Gümrük Birliğimiz olduğu için Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) ile olan müzakerelerimizde bunları dile getiriyoruz. Dün Belçikalı misafir heyete, bakanlara, başbakan yardımcılarına da bunları anlattık. Avrupa Birliği komiserlerine de bir ay önce gittiğimizde anlattık. Türkiye için çok önemli bir pazar; Kafkaslar, Balkanlar, Orta Avrupa. Avrupa Birliği, Türkiye ile ticarette dünyada önde gelen bölgelerden birisi. ve e-ihracat kanallarının da gelişmesi konusunda Körfez'de, Orta Doğu'da, Afrika'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her ne kadar 2,5 aydan fazladır devam eden Körfez Savaşı ve gerginlikleri olsa da normale dönüş yakındır ve e-ihracat kanallarının hızlanması da gerçekleşecektir" diye konuştu.