2025 Vekaletle Kurban Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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2025 Vekaletle Kurban Fiyatları Belirlendi

2025 Vekaletle Kurban Fiyatları Belirlendi

Diyanet, 2025'te yurt içi kurban bedelini 13.500 TL, yurt dışını ise 5.450 TL olarak belirledi.

22.04.2025 12:39
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla düzenlenen '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, kurban ibadetinin milletler arasında köprülerin kurulduğu küresel boyutta bir iyilik mevsimine dönüştüğünü belirterek, "Kurban, bizi Allah'a yaklaştırırken birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize de güç katmaktadır. Muhtaçların umudunu artırmakta sosyal adaletin tesisine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız herhangi bir ayrım gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında dünyanın ihtiyaç duyulan her yere yardım elini uzatarak birçok alanda iyilik faaliyetlerinde bulunmaktadır" dedi.

'GEÇEN YIL 5 MİLYON 409 BİN 310 KURBAN'

Erbaş, 2024 yılında 747 bin 52 hisse kurbanın, 81 ilde, 78 ülkede ve 348 bölgede, 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını belirtti. Erbaş, "1993'ten bugüne kadar vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatmıştır. Sadece geçen yıl 35 milyon insana ulaştığımıza göre; 32 yıldır ne kadar insana ulaştığını artık siz hesap edin. Bu sene de Kurban Bayramı'nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız inşallah. 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için büyük bir gayretle çalışacağız" diye konuştu.

'81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK'

Erbaş, 2025 yılında vekaletle kurban programı kapsamında 81 il ve 922 ilçe başta olmak üzere, yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistinliler için kesilen kurbanların başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Erbaş, "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli, yurt içinde bir hisse 13 bin 500 TL, yurt dışında bir hisse 5 bin 450 TL olarak belirlenmiştir. Hayırseverlerimiz www.tdv.org ya da bagis.tdv.org adreslerimizden ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı mobil bağış uygulamamızdan, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bunların dışında din hizmetleri müşavirlikleri, ateşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebileceklerdir. Ayrıca 81 ilde şehir merkezlerinde 1003 Türkiye Diyanet Vakfı şubesi aracılığıyla kurulacak stantlar sayesinde vatandaşlarımız kolaylıkla bağış yapabilecek ve kurban çalışmaları hakkında bilgi alabileceklerdir" diye konuştu.

Erbaş, vatandaşların 03124169000 numaralı telefondan da kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerini açıkladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2025 Vekaletle Kurban Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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