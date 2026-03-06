2026: Bağımsızlık Yılı İlan Edildi

'2026 YILI BAĞIMSIZLIK YILI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir İktisat Kongre Binası'nda gerçekleştirilen İzmir Yeşilay Açılış Töreni'ne katıldı. Toplantıda ilk olarak Yeşilay İzmir'in çalışmalarından derlenen görüntüler izletildi. Törende yaptığı konuşmada bağımlılığın bireyi zayıflatan, aileyi sarsan ve toplumsal dayanışmayı aşındıran ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Güçlü bir toplum, iradesi güçlü bireylerle mümkündür. Bu nedenle bağımlılıkla mücadele meselesini, sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimizin yanında aynı zamanda güçlü ve bağımsız bir geleceğin de teminatı olarak görüyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından 2026 yılının 'Bağımsızlık Yılı' olarak ilan edilmesi de bu anlayışın güçlü bir ifadesidir. Bu çağrı, bağımlılıkların her türüne karşı toplumsal bir seferberlik ruhunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bugün iktisadi bağımsızlık ruhunu temsil eden tarihi İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği bu önemli mekanda buluşuyor olmamızı da son derece anlamlı buluyorum. Milli mücadele kazanıldıktan sonra iktisat kongresi toplanıyor ve bağımsızlığın altı çiziliyor. Siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması kadar; her türlü bağımlılıktan arınmış bir nesille, bağımsızlık bayrağının yurdun her köşesinde dalgalandırılması da son derece önemlidir. Bağımsız olmak demek izole olmak değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek, özünde her türlü bağımlılıkla mücadelede önem ve öncelik arz eden bir yaklaşımı da içinde barındırmaktadır. Çünkü bağımlılıklardan arınmış nesiller yetiştirmek, milletimizin yarınlarını güvenle inşa etmenin en sağlam yoludur" dedi.

'DEĞİŞİK BAĞIMLILIK TÜRLERİ GELİŞİYOR'

Devlet olarak bağımlılıkla mücadeleyi güçlü bir kurumsal koordinasyon içinde yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: "Başkanlığını yaptığım Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuzun çatısı altında tüm kurumlarımız ortak bir strateji doğrultusunda hareket etmektedir. Bu çerçevede bağımlılığın her türüne karşı önleme, tedavi, rehabilitasyon ve toplumsal farkındalık boyutlarını birlikte ele alan kapsamlı politikalar hayata geçiriyoruz. Tütün, uyuşturucu madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklar alanlarındaki eylem planlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Son dönemde yasa dışı bahis kumar ile etkin mücadele sürdürüyoruz. Değişik bağımlılık türleri gelişiyor. Dijital davranışsal bağımlılıklar ön plana çıktı. Yenilikçi adımlarla yola devam ediyoruz."

'SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNİN SAYISINI 1400'ÜN ÜZERİNE ÇIKARDIK'

Son yıllarda özellikle sağlık altyapısı ve önleyici hizmetleri önemli ölçüde güçlendirdiklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Sigara bırakma polikliniklerinin sayısını kısa sürede 1400'ün üzerine çıkardık. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürecin aktif bir parçası haline getiren eğitim programlarıyla milyonlarca vatandaşımıza daha kolay ulaşılmasını sağladık. Mobil ekipler ve tütünle mücadele timleri aracılığıyla meydanlardan üniversite kampüslerine kadar pek çok alanda yüz binlerce vatandaşımıza doğrudan danışmanlık hizmeti sunuldu. Uyuşturucuyla mücadelede de hem arz hem talep boyutunu birlikte ele alan kapsamlı bir yaklaşım izliyoruz. İşin arz tarafında suç örgütleri var. Onlarla kolluk birimlerimiz etkin mücadeleyi sürdürüyor. Talep tarafında ise bu gençlerimiz nasıl bu illete düşüyor, bunu analiz edip riskli çocukları erken aşamada tespit etmek çok önemli. Riskleri erken aşamada tespit ederek bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Müzik ya da sanat yoluyla ve meslek kazandırarak bu çocukları kurtarmak mümkün. Okullarımızda beden eğitimi, müzik ve rehber öğretmenlerin önemli olduğuna inanıyorum. Sınav odaklı düşünüp belli derslere önem vermiyoruz. Ama onlar da çocuklarımızın bağımlılığa kapılmamasında etkin rol oynuyor."

'ÖNEMLİ BİR DESTEK MEKANİZMESI'

Yeşilay'ın, sahip olduğu derin tecrübesi, geniş gönüllü ağı, kapsamlı eğitim faaliyetleri, savunuculuk ve danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıkla mücadelede sahadaki en güçlü paydaşların başında yer aldığını belirten Yılmaz, "Okullarda yürütülen eğitim programlarıyla milyonlarca öğrenciye ulaşılması, gençlik çalışmaları ve spor faaliyetleriyle sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek sunulması gibi çalışmalar sahada fark yaratan önemli örneklerdir. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, bağımlılıkla mücadelede tedaviye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra bireyin yeniden hayata tutunmasına imkan sağlayan önemli bir destek mekanizmasıdır. Uzman kadrolar eşliğinde yürütülen bu çalışmalar, bağımlılıkla mücadelede insanı merkeze alan güçlü bir iyileşme ve sosyal uyum süreci sunmaktadır" diye konuştu.

'BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMAMIZ AYNI ZAMANDA EKONOMİYE, KALKINMAMIZA GÜÇ VERECEK'

Bağımlılıkların insani bakımdan olduğu gibi iktisadi açıdan da önemli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeşilay'ın geçen yıl yayınladığı 'Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Kumar ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti' başlıklı rapora göre, bağımlılıkların ülke ekonomisine maliyeti 78 milyar dolara ulaşmış durumda. Bağımlılıklardan kurtulmamız aynı zamanda ekonomiye, kalkınmamıza güç verecek. Güçlü bir aile yapısının tesisini, aile-eğitim-sağlık bağlamında yakın iş birliğini, toplumsal dayanışmayı ve ortak sorumluluk bilincini zorunlu kılmaktadır" dedi.

'3 TEMEL NOKTADA MÜCADELE EDİYORUZ'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 106 yıldır devam eden kutlu mücadelenin içinde olduklarını söyleyip "İnsanın bağımsızlığı için 3 temel noktada mücadele ediyoruz. 13 bakanlık ile beraber ülkemizdeki yönetmeliklerin hangisinin insanı koruması gerektiği ve uygulama alanları ile ilgili kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda ülkemizde ciddi tehdit haline gelen kumar bağımlılığı ile alakalı somut adımlar atıldı. Her adımda somut etkili insana şifa olan uygulamalar meyvelerini verecek. Yasal reklamların kısıtlanması, bankalarda uygulamaların kısıtlanması gelirle paralel kredilendirme gibi önemli adımlar atıldı. Bu dönemde ciddi bir gündem olan zorunlu tedavi ve rehabilitasyonla ilgili çalışma yapıyoruz. Üst kurulda tartışıp bağımlılıktan dolayı ızdırap çekenleri koruyacak somut adımları atacağız. Sağlık Bakanlığı'nın tütünle mücadele çalışmalarını destekliyoruz. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaştık. Özellikle kullanmayanların haklarını koruma noktasında çok ümit verici düzenlemeler var" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ HALİNE GETİRDİK'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise sanal kumar, sanal bağımlılık ve gençleri tehdit eden bağımlılık konularıyla ilgili gelecek 25 sene vizyonunu ortaya koyan büyük bir eylem planını hayata geçirmek üzere olduklarını kaydetti. İnan, "İzmir'de bakın bu bina, atıl bir yerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi verdiği İktisat Kongresi'nin topladığı ve bu bağımsızlık Türkiye'nin tüm sathına yaydığı binayı biz hayata geçirdik. Yine Tekel Kültür Fabrikası farelerin cirit attığı, çok atıl kalmış bir alandı. Milletvekillerimizin desteğiyle, Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle orayı İzmir'in en büyük müzesi ve kütüphanesi haline getirdik. Menemen Belediye Başkanımız Ege Bölgesi'nin de en büyük kütüphanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. İzmir'de sadece bu işi emniyet müdürlerine, sadece bu işi valiye, sadece aile sosyal politika il müdürlüğü yada sivil toplum kuruluşlarına bırakarak çocuklarınızı koruyabiliriz. Bu yerel yönetimlerle ortaya konulacak büyük bir kentsel dönüşüm meselesini de içinde barındırıyor. Karşıyaka'ya yalıdan mı bakacağız yoksa Dedebaşı Mahallesi'nde yaşayan çocuklardan mı bakacağız? Kentsel dönüşüm meselesini halledip gündüz normal yaşamın olduğu, gece de her türlü kötülüğün ürediği o yerleri dönüştürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

programın devamında ilkokul öğrencisi Azra Akdağ da bir Yeşilay şiiri okudu. Bağışçılara plaket verilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR, DHA)