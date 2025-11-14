2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... İyi Partili Uz'dan Bakan Ersoy'a "Kartalkaya" Tepkisi: "İstifa Edecek Misiniz?"

Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasını hatırlatarak, "İstifa edecek misin sayın Bakan? Huzur-u hahşerden, mahkeme-i kübradan nasıl kaçacaksınız" derken, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da "Bu konuda hiç mi sorumluluğunuz yok" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sert eleştiriler yöneltti. Uz, "Ben başlamadan önce sayın bakanıma bir şey sormak istiyorum: İstifa edecek misin sayın Bakan? Ses yok sayın bakanımdan. Şimdi atalarımızdan miras güzel sözlerimiz var bizim: 'Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep.' Şimdi 78 kişi can veriyor. Bunların 36'sı çocuk. Bu kadim coğrafyada tam 24 yıldır İslam ahlak ve faziletinden, Türklük gurur ve şuurundan eksikliğin son sürecini Kartalkaya'da yaşadık ve görüyoruz. Çünkü bunun bir bedeli olmuyor" diye konuştu.

Uz, bakanlığın ve ilgili kurumların sorumluluğunu vurgulayarak, yargının bazı kararlarının sorumluları cezalandırmadığını, Bakan'ın ise personelinin yargılanmasına izin vermediğini söyledi. TBMM tarafından kurulan Kartalkaya Komisyonu'nun 28 kurum ve kuruluşu dinlediğini hatırlatan Uz, "Ve bakanı da davet ettik. Sayın Bakanım kaçtı, gelmedi. Yani milletin vekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçmiş olduğu ve oluşturduğu komisyona benim seçenim tek kişi, 'o da reis-i cumhurdur' diyerek mealen katılmadılar. Ama bugün burada yakaladık. Bugün burada soracağız. Peki buradan da kaçtık. Huzur-u mahşerden nasıl kaçacağız? Mahkeme-i kübradan nasıl kaçacağız? Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar, vicdan taşıyan herkes için önemli göstergeler" ifadelerini kullandı.

Uz, Komisyon'un ve yargının, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, itfaiye, belediye ve il özel idaresinin birinci derecede sorumlu olduğunu tespit ettiğini vurguladı. Olayda can kurtarmak için büyük fedakarlık gösteren Alp ve Yiğit isimli iki gencin örnek davranışlarını da aktaran Uz, "Bu çocuklar yeni üniversite mezunu, bir mühendis, bir doktor. ve tekrar içeri dalıyorlar, birçok canı kurtarıyorlar" dedi.

"O tabelayı oradan sökerek bu sorumluluktan kaçırabileceğini nasıl aklınıza getirebilirsiniz?"

"Buranın can ve mal güvenliği birinci derecede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğundadır" diyen Uz, otele bakanlık tarafından "Mutlu Otel" sertifikası verildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu kadar orada can gidiyor. Sonuç: 'Mutlu Otel' sertifikası veriyoruz. Niye veriyoruz? Otele 'Mutlu Otel' sertifikasının altında sizin imzanız var, Sayın Bakan. 'Mutlu… Mutlu öldüler diye mi?' Sebep ne? Otelin girişinde, biz komisyon olarak gittiğimizde, orada kocaman bir levha vardı: 'Bu otel Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir' yazıyordu. Biz gittiğimizde o tabela sökülmüştü, yoktu yerinde. Sordum yetkililere, 'Bu tabelayı niye söktünüz?' Yani bu tabelayı alan içerideki her şeyi alabilir. Bütün delilleri de karartabilir. Bu tabelayı buradan nasıl sökersiniz? Bir genel müdürünüz imza atmış tabelanın alınmasıyla ilgili. E, sorunlu olduğunuzu biliyorsunuz; o tabelayı oradan sökerek bu sorumluluktan kaçırabileceğini nasıl aklınıza getirebilirsiniz?

Ve yargılamanın olduğu günden bir gün önce, son karar verecek mahkeme bütün televizyonlarda ETS Tur'un yeni reklamını yayınladı. Bu hangi mantığın, hangi hayalin ürünü olabilir? Hiç mi bu tarafa saygımız yok? Bu para hırsı, bu kazanma arzusu nedir? Aynı gün biz komisyondayız. Komisyonda çalışmalar yapılıyor. Baktığınız zaman turizmle ilgili sayın Bakanımız Yunan Adaları'nda tekne de görüntü veriyor ya. Bu hakikaten doğru bir iş değil; Miami'de iş yapabilirsiniz, bunlar ticari şeyler. Sizi vuracak halimiz yok.

Ama bir insanın canı kayboluyor ve onun başında siz bulunuyorsanız, bizim burada çok net çıkıp bu ifadeleri kullanma hakkımız var. Bu ifadeleri kullanacağız çünkü bu Danıştay, sizin 10 personelinizin artık yargılamasının önünü açtı. Bundan sonra bürokratlar da bu bağlamda dikkat edecek. Sorumlulukları ve yetkilerin altına imzalarını attığı işlerin bir vebali olduğunu görecekler inşallah. Yani onlar da en az otelin sahipleri kadar suçlu olduklarını bilecekler. O yüzden de sadece Kartalkaya'yla ilgili bir kısımla ilgili söz aldım. Çünkü bu milletin kanayan yarası, bu kanayan vicdanı bunun dindirilmesi lazım, Sayın Bakanım."

"Bu mu sizin turizm başarınız?"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, bütçedeki konuşmasında, Bakan Ersoy'un, "Türkiye 2024 yılında 57 milyon turist ile dünyada 4. sırada, ama gelirde 7. sırada" sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Çünkü kişi başı harcama yıllardır artmıyor — gecelik harcama neredeyse yerinde sayıyor. Turizmde hacmi büyütmüşsünüz ama değeri büyütememişsiniz. Bu ülkeyi 'ucuz tatil ülkesi' kimliğine mahkum eden kim? Turizm politikası diye ortaya koyduğunuz şey; düşük gelirli, yoğun trafik yaratan, çevreyi zorlayan, esnafı kazandırmayan bir model. Bu mudur sizin turizm vizyonunuz? Ülkemizde 10 kişiden 6'sı tatil yapamıyor. Tatil yapamayanların yüzde 91'i ekonomik sebeplerle tatil yapamıyor. Bizim tatil yapabilecek olanlarımızın ekseriyeti Yunan adaları ve Yunanistan'a gidiyor. Siz de Yunanistan'ı tercih etmiştiniz değil mi Sayın Bakan. Ama ne gariptir ki, işçi, emekli yabancı turist 5 yıldızlı, her şey dahil otellerde keyif çatarken, bu ülkenin emeklisi aynı otelde temizlik görevlisi olarak çalışacak durumda. Sayın Bakan, size soruyorum: Bu mu sizin turizm başarınız? Kültür Yolu Festivali festivalleri düzenliyorsunuz. Takdire şayan ama Kültür Yolu Festivalleri şeffaf değil, yerel aktörleri dışlıyor, ihale süreçleri belirsiz, sanatçı ödemeleri açıklanmıyor, bu festival bir kültür projesi midir, yoksa belli şirketlere aktarılan bir para mekanizması mıdır?"

Şenol Sunat, Grand Kartal Otel yangınını hatırlatarak, "Bu konuda hiç mi sorumluluğunuz yok" diye sordu.