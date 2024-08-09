2036 İstanbul Olimpiyatları'nda Büyük Başarılar Elde Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2036 İstanbul Olimpiyatları'nda Büyük Başarılar Elde Edilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, 2036'da İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edileceğini belirtti.

09.08.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel: "2036'da İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz"

PARİS - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçı sonrasında Paris İstanbul Evi'nde misafirlere seslendi.

Buradaki konuşmasında Özel, "Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz. Ama ben buradaki bu güzel insanlar birlikte Türkiye'de çok güzel günler göreceğimizi, Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefini hep birlikte Cumhuriyetin ikinci yüzyılında gerçekleştireceğimizi biliyorum. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında, "Dilerdik ki kızlarımız bugün kazansın ama onlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu. Hep öyle olacaklar. Olağanüstü mücadele verdiler. Bana göre Türk kadınını temsil ettiler, ülkemizi temsil ettiler, mücadeleyi temsil ettiler, Cumhuriyeti temsil ettiler, Atatürk'ü temsil ettiler. Daha ne olsun? Onun için mutluyuz. İstanbul Evi amacına ulaştı" dedi.

Misafirlere seslenen İmamoğlu, "İnşallah biz artık sizleri, Paris'i, 2027 yılında İstanbul'da Avrupa Oyunları'nda misafir etmek istiyoruz. İnşallah tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazanacağımız 2036 İstanbul Olimpiyatları'nı da hep beraber yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Voleybol, İstanbul, Türkiye, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2036 İstanbul Olimpiyatları'nda Büyük Başarılar Elde Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:23:48. #1.13#
SON DAKİKA: 2036 İstanbul Olimpiyatları'nda Büyük Başarılar Elde Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement