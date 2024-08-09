2036 İstanbul Olimpiyatları'nda Büyük Başarılar Elde Edilecek

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Özel: "2036'da İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz"

PARİS - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçı sonrasında Paris İstanbul Evi'nde misafirlere seslendi.

Buradaki konuşmasında Özel, "Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz. Ama ben buradaki bu güzel insanlar birlikte Türkiye'de çok güzel günler göreceğimizi, Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefini hep birlikte Cumhuriyetin ikinci yüzyılında gerçekleştireceğimizi biliyorum. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında, "Dilerdik ki kızlarımız bugün kazansın ama onlar zaten bizim gönlümüzün şampiyonu. Hep öyle olacaklar. Olağanüstü mücadele verdiler. Bana göre Türk kadınını temsil ettiler, ülkemizi temsil ettiler, mücadeleyi temsil ettiler, Cumhuriyeti temsil ettiler, Atatürk'ü temsil ettiler. Daha ne olsun? Onun için mutluyuz. İstanbul Evi amacına ulaştı" dedi.

Misafirlere seslenen İmamoğlu, "İnşallah biz artık sizleri, Paris'i, 2027 yılında İstanbul'da Avrupa Oyunları'nda misafir etmek istiyoruz. İnşallah tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazanacağımız 2036 İstanbul Olimpiyatları'nı da hep beraber yapmak istiyoruz" diye konuştu.