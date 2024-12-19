21. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali Şile\'de Başladı

Güncel

(İSTANBUL) - Şile Belediyesi ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) iş birliğiyle düzenlenen 21. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali başladı.

21. İstanbul Uluslararası Gastronomi Festivali, Şile Nikah Sarayı ve Şile Kültür Merkezi'nde dün başladı. Festivalde, 140 şeften oluşan uluslararası jüri, 2 bin yetenekli yarışmacının eserlerini değerlendirecek. 100'den fazla etkileyici maket pasta sergilenecek ve yemekler sanat eserine dönüşecek.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, festivalin Şile'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "21. Uluslararası Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Burada yemeklerin ötesinde, ülkelerin geleneksel kültürleri de buluşuyor. 24 ülkeden 140 şeften ve 2 bin yarışmacıdan oluşan bu dev organizasyon, Şile'nin uluslararası bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor" dedi.

TAŞFED Başkanı Bayram Özrek ise festivalin önemine vurgu yaparak, "Bu festival, gastronomi dünyası için büyük bir onur kaynağı. Hiç ara vermeden 21 yıldır bu geleneği sürdürmek büyük bir başarı. Şile'nin benzersiz doğası ve zengin kültürel mirası, festivale ayrı bir anlam katıyor. Organizasyonumuzda toplamda 2 bin yarışmacı, Şeflerimiz ve jüri üyelerimizle birlikte şehrin güzelliklerini gastronomi aracılığıyla tanıtıyoruz" diye konuştu.

Gastronomi alanında eğitim alan öğrencilerden profesyonel şeflere kadar genç yetenekler ve deneyimli isimler katıldığı festival, 21 Aralık'a kadar devam edecek. Detaylı bilgi ve program için Şile Belediyesi sosyal medya hesapları ziyaret edilebilecek.