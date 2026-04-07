229 km hızla kaza: 21 yıl hapis

07.04.2026 17:30
İsmail Andaç, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden oldu.

KONYA'da 229 kilometre hızla gittiği aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarparak öğretmen Mevlüt Külcü'nün (40) ölümüne neden olan tutuklu sanık İsmail Andaç (41), 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Andaç, mahkemedeki son savunmasında, "Bilincim yerinde değildi. Böyle olacağını bilsem frene basardım." dedi.

Kaza, 3 Ekim 2025'te saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün cuma namazına gitmek için yola çıktığı 42 BT 341 plakalı otomobiline, kırmızı ışıkta, İsmail Andaç'ın kullandığı 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç yaralandı. 2 çocuk babası Mevlüt Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Andaç ise tedavisinin ardından tutuklandı.

229 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İsmail Andaç'ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarından tespit edildi. Ekipler, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Mevlüt Külcü'nün aracına çarptığı ana kadar ki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç'ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı. Andaç'ın kazadan hemen önce 2 kez de kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Ayrıca Andaç'ın kan ve idrar testinde, kannabinoid adı verilen uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM FRENE BASARDIM'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Andaç, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Mevlüt Külcü'nün eşi Başak Külcü, şikayetçi olduğunu ve sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiğini belirtti.

İsmail Andaç ise son savunmasında, "Bilincim yerinde değildi. Böyle olacağını bilsem frene basardım" dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Andaç'ı, 'Olası kastla öldürme' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

