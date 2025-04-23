23 Nisan Kutlamaları TBMM'de Başladı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Mermerli Salon'da düzenlenen program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkan Vekilleri Gülizar Biçer Karaca, Bekir Bozdağ, Celal Adan, partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Milletvekilleri, TBMM eski üyeleri, Bakan yardımcıları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da bulunan üniversitelerin rektörleri, Kanu denetçileri Meclis Başkanı Kurtulmuş ile tokalaşarak tebriklerini iletti.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yılı kutlama programı saat 14.00'de gerçekleşecek özel oturum ardından saat 20.00'de düzenlenecek resepsiyon ile devam edecek.