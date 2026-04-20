Tekirdağ'da Hamleler, 23 Nisan İçin Yapıldı

20.04.2026 09:26  Güncelleme: 10:25
(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, iki gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Genç sporcuların strateji ve zeka mücadelesi verdiği turnuvada, dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den yaklaşık 200 genç sporcu katıldı.

Programın ilk günü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, çocukların bayramını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz ve değerli aileleri, iki gün boyunca sürecek turnuvamıza hoş geldiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu güzel ülkede; akılları, zekaları ve çalışkanlıklarıyla geleceğimize ışık tutan tüm gençlerimizi canı gönülden kucaklıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer'in sizlere sevgi ve selamlarını iletiyorum. Burada yaklaşık 200 çocuğumuz kıyasıya yarışacak. Her ne kadar bir ödül törenimiz olacaksa da bizim gönlümüzde tüm çocuklarımız birincidir. Hepinize başarılar diliyorum."

Kıyasıya mücadele, büyük heyecan

Dört ayrı yaş kategorisinde eleme usulüyle gerçekleştirilen turnuvada çocuklar dereceye girebilmek için ter döktü. İki gün boyunca süren stratejik hamlelerin ardından her kategoride ilk 10'a giren tüm sporcular madalya ve nakdi ödül kazanırken, kürsünün ilk üç basamağında yer alan isimler ise bu ödüllerin yanı sıra şampiyonluk kupasının sahibi oldu

Müsabakalar sonunda kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcular şu şekilde sıralandı:

-14 yaş ve altı kategorisi

1. Ali Umut Kırmızıgül

2. Bora Kale

3. Alp Dere

-12 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Doğu Seyran Hersek

2. Mehmet Doruk Sezer

3. Yusuf Vedat Demir

-10 yaş ve altı kategorisi

1. Yiğit Ali Alkan

2. Defne Koçak

3. Alp Kağan Atalay

8 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Nil Gülmez

2. Ata Özmen

3. Oğuzhan Dursun

Turnuva, toplu fotoğraf çekimi ve ödüllerin takdim edilmesiyle sona ererken, aileler ve yarışmacılar organizasyon için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Alanya’da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
06:26
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
