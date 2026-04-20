Tekirdağ'da Hamleler, 23 Nisan İçin Yapıldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, iki gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Genç sporcuların strateji ve zeka mücadelesi verdiği turnuvada, dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den yaklaşık 200 genç sporcu katıldı.

Programın ilk günü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar, çocukların bayramını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz ve değerli aileleri, iki gün boyunca sürecek turnuvamıza hoş geldiniz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu güzel ülkede; akılları, zekaları ve çalışkanlıklarıyla geleceğimize ışık tutan tüm gençlerimizi canı gönülden kucaklıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer'in sizlere sevgi ve selamlarını iletiyorum. Burada yaklaşık 200 çocuğumuz kıyasıya yarışacak. Her ne kadar bir ödül törenimiz olacaksa da bizim gönlümüzde tüm çocuklarımız birincidir. Hepinize başarılar diliyorum."

Kıyasıya mücadele, büyük heyecan

Dört ayrı yaş kategorisinde eleme usulüyle gerçekleştirilen turnuvada çocuklar dereceye girebilmek için ter döktü. İki gün boyunca süren stratejik hamlelerin ardından her kategoride ilk 10'a giren tüm sporcular madalya ve nakdi ödül kazanırken, kürsünün ilk üç basamağında yer alan isimler ise bu ödüllerin yanı sıra şampiyonluk kupasının sahibi oldu

Müsabakalar sonunda kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcular şu şekilde sıralandı:

-14 yaş ve altı kategorisi

1. Ali Umut Kırmızıgül

2. Bora Kale

3. Alp Dere

-12 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Doğu Seyran Hersek

2. Mehmet Doruk Sezer

3. Yusuf Vedat Demir

-10 yaş ve altı kategorisi

1. Yiğit Ali Alkan

2. Defne Koçak

3. Alp Kağan Atalay

8 Yaş ve Altı Kategorisi

1. Nil Gülmez

2. Ata Özmen

3. Oğuzhan Dursun

Turnuva, toplu fotoğraf çekimi ve ödüllerin takdim edilmesiyle sona ererken, aileler ve yarışmacılar organizasyon için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.