24 Kasım Öğretmenler Günü Törenleri - Son Dakika
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24 Kasım Öğretmenler Günü Törenleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Törenleri

Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

24.11.2024 13:46
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Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Batman'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yöneticiler ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mardin

Mardin Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlamalar daha sona İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki konferans salonunda düzenlenen program ile devam etti.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bu anlamlı günde öğretmenler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Akkoyun, Mardin'in tarih boyunca bilimin, eğitimin ve medeniyetin kalbinin attığı bir ilim yuvası olduğunu söyledi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bir öğretmen, öğrencilerine ders anlatmanın yanında, onların gözlerindeki ışıltıyı fark eder, umudu büyütür, hayalleri yeşertir. Nasıl ki toprağa ektiğimiz bir tohum yıllar içinde koca bir ağaca dönüşerek geleceğe nefes oluyorsa, öğretmenlerimizin yüreklere ektiği bilgi, erdem, sevgi ve merhamet de bir insanın hayatını dolayısıyla ülkemizin kaderini değiştirecektir. Evlatlarımızı zihni açık, ufku geniş, milli ve manevi değerlerle donatılmış, çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmelisiniz. İşte bu nedenle siz kıymetli öğretmenlerimizin emeği sınıf duvarlarını da aşan bir gönül işidir. Sizler, 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak çalışmaktan, üretmekten, kendinizi geliştirmekten ve yeni şeyler öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemelisiniz. Sürdürdüğünüz bu kutsal mücadelede sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Bu duygularla bu anlamlı gününüzü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da öğretmenlik mesleğinin amacının nesillere çağın gerektirdiği donanımı kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı yorumlayıp, anlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak ve yarınlara hazırlayabilmek olduğunu söyledi.

Eyyüpkoca, tüm meslektaşlarının "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladığını belirtti.

Ardından göreve yeni başlayan öğretmenler adına Mardin Said Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Gamze Nur Eskibörekçioğlu da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Ardından Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri günün önemini anlatan şiirler okudu.

Okuldaki öğretmenler de müzik dinletisi sundu.

Vali Akkoyun, yıl içinde emekli olan 6 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.

Programa, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, İl Müftüsü Enver Türkmen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirterek, öğretmenlerin önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Daha sonra "Geleceğimize dokunan sihirli eller" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda devam eden programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, müzik öğretmenleri şarkı seslendirdi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, kurumların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenleri - Son Dakika

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