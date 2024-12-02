24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Başlıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 6-20 Aralık arasında AKM'de gerçekleştirilecek. Festival bu yıl klasik müzik, caz ve flamenkoda Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 6-20 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24'üncüsü gerçekleşecek olan festival, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Karsu konseri ile 6 Aralık'ta başlayacak festival kapsamında, La Fortuna Tango, Agora Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio, Duendo Famenco Feat Maria Farelo & Christian Perez ve Ferhan- Ferzan Önder gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacak. Piyano Festivali'nin şehir etkinlikleri kapsamında miradorda gün batımı konseri gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirterek, Uluslararası Piyano Festivali'nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu söyledi. Festivallerin toplumu sanatla birleştiren en önemli etkinlikler olduğunu belirten Başkan Böcek, "Antalya'mız kültür ve sanat şehri, Antalya'mız festivaller şehri. En önemli sosyal etkinliklerden olan festivaller, mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Uluslararası Piyano Festivalimiz, her geçen yıl çıtayı bir öncekinden daha yükseğe çıkararak büyüyor. Bu yıl da tüm dünyanın gözü bu önemli sanat etkinliğimizde olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük sanatsal buluşmayı kaçırmamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Açılışı Karsu yapacak

Festivalin açılış konseri, 6 Aralık Cuma günü Karsu ile gerçekleşecek. Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer alan Karsu, Antalya'da dinleyicileri ile buluşacak.

Tango Orkestrası

Piyano Festivali'nde 11 Aralık Çarşamba günü Dünya Tango Günü'nde dünyadaki sayılı tango orkestralarından biri olan La Fortuna Tango Orkestrası konser verecek. Dünya Tango Günü'nü özel dans workshopları da yapılacak. Piyano Festivali'ne özel olarak düzenlenen bu etkinlikte, profesyonel eğitmenler eşliğinde tango dans figürleri öğretilecek.

Sosyal sorumluluk projesi

Festivalde sanatın iyileştirici gücü sosyal sorumluluk projesiyle birleştiriliyor. 13 Aralık Cuma günü sokak hayvanları için Agora Senfoni Orkestrası konseri düzenlenecek. Konserde Fransız besteci Camille Saint-Saens'ın bestelediği "Hayvanlar Karnavalı" eseri seslendirilecek. Sokak hayvanları için farkındalık yaratacak etkinlikten elde edilecek gelir, yine sokak hayvanları için kullanılacak.

Kerem Görsev sahne alacak

Kerem Görsev, 14 Aralık cumartesi günü sahne alacak. 1995'ten bugüne kadar 22 albümde, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını sergileyen sanatçı, Antalyalılara müzik ziyafeti çekecek.

Flamenko rüzgarı

18 Aralık çarşamba günü, Duende Flamenco Feat grubu İspanya'dan gelen dünyaca ünlü iki dansçı María Farelo ve Christian Perez ile gösteri sunacak. Duende Flamenco; flamenko türünün geleneksel örneklerinin yanı sıra, modern ve popüler tarzlarda da parçalar seslendiriyor. Türkiye'de flamenko dans alanında ilk akla gelen isimlerden olan Rasime Öktem de konserlerde Duende Flamenco ile sahne alacak ve gösteri içerisinde seyirciye sürpriz anlar yaşatacak.

Kapanışı Ferhan Ferzan Önder kardeşler yapacak

20 Aralık Cuma günü festivalin kapanış konserinde Ferhan-Ferzan Önder kardeşler sahneye çıkacak. Henüz on yaşındayken piyano çalmaya başlayan kardeşlerin uluslararası alanda birçok ödülü bulunuyor. İkili, dünya çapında konser turları ve dünyaca ünlü orkestralar ile düzenli performanslarıyla tanınıyor.

Sahne genç yeteneklerin

Öte yandan, Antalya Piyano Festivali genç yeteneklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Genç Yetenek Güneş Tunçkıran, 7 Aralık Cumartesi saat 20.30'da Karaalioğlu Parkı miradorda gün batımı konseri verecek. 10 Aralık Salı günü saat 20.30'da AKM Perge Salonu'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencileri de hünerlerini sergileyecek.