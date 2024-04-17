27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı. Ankaralı sinemaseverlerle 27. kez buluşmaya hazırlanan festivalin afişi de hazırlandı. 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin afişi; karikatürist, çizer, editör ve hak savunucusu Aslı Alpar'ın imzasını taşıyor.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak adına 26 yıldır düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27. yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 9-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival, Türkiye'de ve dünyada direnen, ilham veren ve dayanışma gösteren kadınların hikayelerini Ankara seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalin bu yılki teması ise "Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" olarak belirlendi. Kült Kavaklıdere'de film seçkisini sunacak olan festivalin programı yakın zamanda açıklanacak.

ASLI ALPAR ÇİZDİ, EMRE YILMAZ TASARLADI

Festivalin 27. yıl afişi ise festival takipçileri ile paylaşılmaya hazır. Karikatürist, çizer, editör ve hak savunucusu Aslı Alpar'ın imzasını taşıyan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin afişini, karikatürist Emre Yılmaz tasarladı.

Festival afişi hakkında Aslı Alpar, şunları söyledi:

"BARIŞTAN, EŞİTLİKTEN YANA BİR YOLDA DEVAM EDİYORUZ"

"Yirmi yedi yıldır Başkent'te düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yıl afiş çizimini yapmak gurur verici. Afişin çizimini ben yaptım ancak tasarımını sevgili meslektaşım Emre Yılmaz üstlendi. Onunla çalışmak da ayrıca keyifli. Gelelim çalışmayı yaparken aklımdan geçenlere… İstanbul Sözleşmesi hukuksuz şekilde kaldırılmışken, cinsiyetçi politikalar ve fikirler iktidar eliyle beslenirken; kadınlar, LGBTİ+'lar mücadeleye devam ediyor. Çizimin ilhamı doğrudan bu mücadeleden. Yoksulluk, savaş politikaları bugün cinsiyetçilik ve LGBTİ+ düşmanlığıyla iç içe. Barıştan, paylaşımdan, eşitlikten yana bir yolda, bizden öncekilerin mücadelesinin yol göstericiliğiyle devam ediyoruz. Bunu çizmek istedim."

ASLI ALPAR KİMDİR?

1987 doğumlu olan Aslı Alpar; 2006'dan bu yana sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünya için karikatür çiziyor. 2008'de Maliye, 2018'de Kadın Çalışmaları mezunu. 2015'ten bu yana Kafa Dergisi'nde çiziyor. Bugüne dek pek çok dergi ve kitapta illüstrasyon ve karikatürleri yayımlandı, kişisel ve topluluk sergilerinde yer aldı. Alpar'ın 2020 yılında Emine Hanım'ın Roman'ı isimli çizgi romanı Kara Karga'dan çıktı.