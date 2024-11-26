27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Açıldı

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(ANKARA) - 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda "O Kız Buraya Gelecek" adlı oyun sahnelendi.

Sanatseverleri bir ay boyunca Keçiören'de ağırlayacak Ankara Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu, "O Kız Buraya Gelecek" oldu. Tiyatro gösterimine CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Özarslan, tiyatro oyunu öncesi yaptığı konuşmada kültürel etkinliklerle sanatın Keçiören'de hayat bulacağını belirterek, "Keçiören'i sanatın merkezi yapma yolunda adımlarımızı atmaya başladık. Bu bağlamda ilçemizde mekanlarımızı oluşturuyor, kadromuzu güçlendiriyoruz. Hedefimiz Keçiören'i sanat ve kültürle iç içe bir ilçe haline getirmektir" dedi.

Her yaştan tiyatrosevere altı farklı oyun

22 Aralık'a kadar devam edecek Tiyatro Festivali kapsamında Keçiören'de altı farklı oyun sahnelenecek. Birbirinden değerli sanatçılar ve yönetmenler tarafından hazırlanan "O Kız Buraya Gelecek", "Ortadaki Oyun", "Kuvayi Milliye Kadınları", "Hacivat Karagöz", "Kalbimdeki Pervane", "Keloğlan" ve "Dr. Sihirbaz" oyunları, renkli ve eğlenceli sahneler eşliğinde ilerleyen günlerde tiyatroseverleri ağırlamaya devam edecek.