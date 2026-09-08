28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı - Son Dakika
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28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı

28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı
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İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 6 bin 285 personelin katıldığı operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklanırken, 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin 28 ilde eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarda 140 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti.

28 İLDE DEV OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilere yönelik operasyonlara 1260 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 285 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de çalışmalarda görev aldı.

OPERASYONLARIN DÜZENLENDİĞİ 28 İL

Operasyonlar; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı

2 MİLYON 788 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların bilançosu da açıklandı. Çalışmalar sonucunda 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 milyon 751 bin kök kenevir ve skunku imha etti. Bakanlığın verdiği rakamlar, 28 ili kapsayan operasyonun büyüklüğünü ortaya koydu.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan tespitlere de yer verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi."

140 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 80'İ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 140 şüpheli yakalandı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasının sonunda operasyonlarda görev alan ekipleri şu sözlerle tebrik etti: "Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 ilde dev şafak baskını: Rakamlar dudak uçuklattı - Son Dakika

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