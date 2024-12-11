28 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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28 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

28 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de 28 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ç., polis ekiplerinin 72 saatlik takibi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

11.12.2024 23:11  Güncelleme: 23:12
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 28 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ç. (33), polis ekiplerinin 72 saatlik takibi sonucu yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 28 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 72 saatlik takip sonucu firari mahkum Y.Ç.'yi Yıldıztepe Mahallesi'nde yakaladı. Y.Ç.'nin 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma' suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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