29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı - Son Dakika
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi\'nde Kutlandı

İSTANBUL'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmigeçit töreniyle kutlandı.

29.10.2024 16:17
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İSTANBUL'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmigeçit töreniyle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül,1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Toker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Törene katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku içinde kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Vatan Caddesi tören nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Resmigeçit törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Toker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Kutlamalar kapsamında Gül, İmamoğlu ve Toker; üstü açık araçla vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Motorize polis ekipleri ve jandarmanın geçişiyle başlayan törende lise öğrencilerinden oluşan koro, günün anlam ve önemini anlatan şarkılar söyledi. Dev Türk bayrağıyla yürüyüş yapan gençlerin geçişinin ardından, İstanbul genelinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin şiirleri okundu. Halk oyunları ekibinin gösterilerini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla törene eşlik etti.

'ŞANLI ECDADIMIZIN KAZANDIĞI BAĞIMSIZLIĞI SONSUZA DEK KORUYACAĞIZ'

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlamanın onur ve gururuyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesi olanCumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizle taçlandıran bütün kahramanlarırahmetle, minnetle anıyorum. 29 Ekim 1023, yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği pranganın sökülüp atıldığı, işgalci zorbaların vatan toprağından kovulduğu şanlı tarihin adıdır. Cumhuriyetimiz; asil bir direniş ruhuna, yüce bir karaktere, tavizsiz bir hürriyet şuuruna sahip necip milletimizin en büyük ve en kıymetli eseridir. Biz, bu eseri Çanakkale'den Dumlupınar'a büyük bedellerle inşa ettik. Biz, bu kutlu emaneti, Cumhuriyet'i, düğüne gidercesine zafere ve şehadete koşan Mehmetlere; bebekleri yerine ıslanmasın diye top mermilerini kundağa saran analara, bacılara borçluyuz. Hiçbirimiz, evlatlarım diye cepheye koşan Fatma Seherleri, son ilacı şehadete ermek üzere olan oğluna değil de bir başka yaralıya kullanan Doktor Tarık Nusret'i, evladı yerine vatan toprağına sarılanları asla unutmayacağız.Şanlı ecdadımızın eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığı sonsuza dek koruyacağız. Bugün, burada, Vatan Caddesi'nde beraberce doyasıya yaşadığımız Cumhuriyet coşkusunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlikle yerine getirdiğimiz her görevde bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize layık olacağız" dedi.

'CUMHURİYETİMİZİN 101. YAŞINI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM'

Vali Gül konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilelebet payidar kalacak en büyük eseri Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin gayreti ve azmiyle teknoloji ve savunmanın öncüsü yapacağız. Bilimde, sporda, sanatta her alanda nice başarılarla taçlandıracağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakarak, İstikbalin Yüzyılı'nı kuracağız. Bunun için İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar ülkesi olarak mazlum coğrafyalara umut oluyoruz. İnsanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklalimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen vatan evlatlarımızı şükranla yad ediyorum.Ruhları şad, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum.Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum; Cumhuriyetimizin 101. yaşını, bayramımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vatan Caddesi'ndeki resmi geçit töreni polis özel harekat helikopterinin gösterileriyle sona erdi. İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçit resmine katılan ekiplerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde Kutlandı - Son Dakika

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