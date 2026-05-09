2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavga, arazi anlaşmazlığından çıkmış
2'si kardeş 3 kişinin öldüğü silahlı kavga, arazi anlaşmazlığından çıkmış

09.05.2026 13:45  Güncelleme: 13:46
Şanlıurfa'nın Konaç Mahallesi'nde iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, planlanan barış yemeğinden bir gün önce gerçekleşti.

MİNİBÜSE ATEŞ AÇILDI, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı. Minibüstekiler de karşılık verdi, silahlı kavga yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü Mustafa Kada ile yanındaki kardeşi Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BARIŞ YEMEĞİ ÖNCESİ SİLAHLI KAVGA

Kada ve Yeşiltepe aileleri arasındaki arazi ve muhtarlık seçimleri döneminde anlaşmazlıktan doğan husumet bulunduğu, bölgenin ileri gelenlerinin devreye girmesiyle tarafların yarın barış yemeğinde bir araya gelmesinin planlandığı öğrenildi. Ancak barışa yemeğine bir gün kala M.Y., kardeşi Veysi Yeşiltepe ile birlikte Konaç Mahallesi'ne gittiği, burada servis minibüsüyle çalışan kardeşler Mustafa ve Osman Kada'nın bulunduğu noktaya gelen Yeşiltepe kardeşlerin yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtığı, karşı tarafından karşılık verdiği, Osman Kada, Mustafa Kada ve Veysi Yeşiltepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kardeşinin vurulduğunu gören M.Y. olay yerinden kaçarken, yaşamını yitirenler toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

