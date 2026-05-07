3 Fidan, 54. Yılda Anıldı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Tam bağımsız Türkiye ülküsünün savunucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 54. yılında Taksim'den Dolmabahçe'ye gerçekleştirilen bir yürüyüşle anıldı. 3 Fidan için 6. Filo askerlerini denize döktükleri Dolmabahçe'ye karanfiller atıldı.

Tam bağımsız Türkiye ülküsünün savunucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için, idamlarının 54. yılında Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe CHP, TİP, EMEP, SOL Parti dahil çok sayıda siyasi partinin ve kuruluşun gençlik örgütleri katıldı. Kortejlerde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yanı sıra katledilen diğer devrimcilerin fotoğrafları taşındı. Yürüyüş sırasında "Katil ABD Ortadoğu'dan defol", "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" sloganları atıldı.

3 Fidan için 6. Filo askerlerinin denize döküldüğü Dolmabahçe'ye karanfiller atıldı. Gezi eylemlerinde polisin biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın da katıldığı yürüyüş sonrasında ANKA'ya bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı ve tüm 68 kuşağı devrimcilerini saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyorum. Onlar tam bağımsız Türkiye mücadelesinde, demokratik bir Türkiye mücadelesinde, herkes için barış ve huzur içerisinde yaşanılır bir Türkiye mücadelesinde gözlerini bile kırpmadan ölüme yürüdüler. Tek bir hedefleri, tek bir idealleri vardı; gelecekte tam bağımsız bir Türkiye'de gençler ve çocuklar yaşayabilsin diye. ve o dönemde tam bu noktada 6'ncı filoyu denize dökmüşlerdi. Bu yüzden bu karanfilleri buradan denize bırakıyoruz, Denizleri ve arkadaşlarını anmak için" dedi. Çelik şöyle konuştu:

"Artık bir daha sandıktan çıkamayacağını anlayanlar emperyalist güçlerden meşruiyet aramaya başladılar"

"Dün emperyalist güçler vardı; emperyalist güçlerin bu topraklarda bazı emelleri vardı. Onlar bu toprakları sömürmek istiyordu, Ortadoğu'yu sömürmek istiyordu. ve onların yerli işbirlikçileri vardı. Bugün de onlarla işbirliği içerisinde olan yerli yöneticiler var. Çok yakın zamanda Türkiye'yi yönetenler Amerika'ya gittiler ve orada onlara denildi ki, 'Biz onlara istedikleri meşruiyeti almaya geldiler' dediler. Aynı anlayışın Türkiye'deki büyükelçisi Antalya'da yapılan toplantıda ne dedi, 'Buralarda demokrasi çalışmaz, buralara güçlü, hayırsever monarşiler lazım' (dedi). Ne yapmaya çalışıyorlar? Artık bir daha sandıktan çıkamayacağını anlayanlar emperyalist güçlerden meşruiyet aramaya başladılar."

Emperyalist güçlerin bu topraklardaki ve Ortadoğu'daki emellerini, amaçlarını biliyoruz. Onlar bir yerlere demokrasi getireceğiz diye gidiyorlar, milyonlarca insanı katlediyorlar, kentleri yok ediyorlar, o ülkelerin kaynaklarını sömürüyorlar arkalarında yoksulluğu, sefaleti bırakıp gidiyorlar. İşte Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugünleri görüyordu; o yüzden tam bağımsız Türkiye dediler"

Dolmabahçe'de CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da bir açıklama yaptı. Kara şunları söyledi:

"Dün 6. Filo'ya secde eden anlayış, bugün adliyelerden, milletin verdiği koltuklardan, millete savaş açıyorlar"

"54 yıl önce bugün, bağımsızlık mücadelesinin üç fidanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; tam bağımsız Türkiye diye haykırdıkları için dar ağacına sürüldüler. Üç fidan, üç yürektiler. Henüz 20 yaşındaydılar. Ömürlerini, gençliklerini, geleceklerini tam bağımsız Türkiye hedefine adadılar. Bizler aynı haykırışın varisleriyiz. 68 kuşağının simgelediği o inancın, o mücadele ruhunun, Deniz Gezmişlerin varisleriyiz."

Onlar inançlarını asla yitirmediler. Biz de yitirmiyoruz. Her bir yanı pul pul dökülen bu düzene karşı milletin safınd ayız. 'Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal Yürüyüşü', Samsun'dan Anıtkabir'e uzanan bir bağımsızlık yürüyüşüdür. O gün 68 kuşağının yürüdüğü o yol, bu mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Biz de bugün Denizlerin izinden, tam bağımsız Türkiye için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dün 6. Filo'ya secde eden anlayış, bugün adliyelerden, milletin verdiği koltuklardan, millete savaş açıyorlar. Omuzlarını yine 6. Filo'nun kaptanlarına dayıyorlar. O gün dar ağacı kararını verenler, bugün yine karşımızdalar"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anarken mücadelelerinin bugün Cumhuriyet Halk Partisine emanet olduğunun altını çizdi. Aydın, "Tam 54 yıl önce bu ülkenin vatansever evlatları, bu ülkenin cesur evlatları darağacına gönderildi. Suçları neydi? Tam bağımsız Türkiye demekti. Suçları neydi? Tam demokratik Türkiye Cumhuriyeti demekti. Suçları neydi? Amerikan emperyalizmine boyun eğmemekti" dedi. Aydın şu görüşleri dile getirdi:

"Onlar üç fidanı katletti; millet milyonlarca tohum ekti. Denizler okyanus oldu, bugünlere geldi"

"Şahsi çıkarları için emperyalistlerle iş birliği yapanlara karşı dimdik bir duruş bizlere miras kaldı. Bazen tarih değişse de roller değişmez. Birileri yine meşruiyetini Amerika'dan almaya kalkışıyor. Birileri yine emperyalizmin boyunduruğu altında kalmaya çalışıyor. Ülkemize demokrasiyi çok gören ırkçı sömürge valilere karşı boyun eğiyor, Orta Doğu'ya kan ve gözyaşı getiren küresel odaklarla iş tutuyor. Ama bizler yine aynı cesaretle, 54 yıl sonra, "Tam bağımsız Türkiye" demeye devam ediyoruz. Deniz'in cesaretiyle, Hüseyin'in inancıyla, Yusuf'un kararlılığıyla memleketimizi savunmaya, geleceğimizi savunmaya devam ediyoruz."

6 Mayıs bir milattır. 'Canımızı veririz ama ülkemizi teslim etmeyiz.' diyen bir gençliğin destanıdır. ve bu destanı bugün sizler, büyük bir kararlılıkla, büyük bir cesaretle devam ettiriyorsunuz. Bugün dik durmanın, her koşulda mücadele etmenin günüdür. Onlar üç fidanı katletti; millet milyonlarca tohum ekti. Denizler okyanus oldu, bugünlere geldi. Sevgili arkadaşlarım, şunu unutmayın: Bekirağa Bölüğü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü hapsettiler, sürgüne yolladılar, bu topraklardan ayırmaya çalıştılar. Ama Kuva-yı Milliye'yi engelleyebildiler mi? Engelleyemediler. Denizleri Ulucanlar'da idam sehpasına gönderdiler. Gençlik mücadelesini sonlandırabildiler mi? Engelleyebildiler mi? Engelleyemediler.

"Bugün de zindanları var, bugün de zulmediyorlar, yine susturmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki yine başaramayacaklar"

Bugün de zindanları var, bugün de zulmediyorlar, yine susturmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki yine başaramayacaklar. Yine bu ülkenin cesur evlatları en ön safta mücadele etmeye devam edecek. Şunu çok iyi öğrenecekler: Meşruiyetin milletten alındığını çok iyi bir şekilde öğrenecekler. Bir an olsun eğilmeyeceğiz, bir an olsun geri adım atmayacağız. 54 yıl önce olduğu gibi bizlere kalan bu mirası geleceğe taşımaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu ülke sahipsiz değil, bu mücadele asla yarım kalmayacak. Hep birlikte, 54 yıl sonra da bundan sonraki nesillere de taşıyacağız ve hep birlikte diyeceğiz ki: Yaşasın tam bağımsız Türkiye!"