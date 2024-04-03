ANKA HABER AJANSI 3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
10.00 - TÜİK, mart ayı enflasyonunu açıklayacak.
12.30 - SES, Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde "Aile Hekimleri Çalışanları Vergide Adalet İstiyor" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.30 - Sağlık alanındaki sendika, birlik ve dernekler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde "Vergide adalet istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - CHP MYK, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)
18.00 - İzmir Sağlık Platformu "Vergide Adalet İstiyoruz" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
18.30 - İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Demokratik kitle örgütleri olay yerinde "Kaza, Kader Değil Cinayet" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18: 30)
İstanbul ilçeleri başta olmak üzere yerel seçim sonuçlarıyla ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar ile yurt genelinde mazbata ve devir teslim törenleri takip ediliyor.
Van'da Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin kararın kaldırılmasıyla başlayan süreç takip ediliyor. (VAN, DİYARBAKIR, ANKARA)
Yargıtay Başkanlığı seçimi 14. turla devam edecek.
ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...
Son Dakika › Güncel › 3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Aydoğdu, Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara taşımak için aşkla şevkle çalışacaklarını belirtti ve ilimize yatırım getiren herkesin önemini vurguladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca değerlendirildiğini belirterek, CHP yöneticilerini kurulu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet etti.
Kars polisi, yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Operasyonda, şahısların ayakkabılarının içinde bulunan 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirildi. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu belirlendi.
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerde 5 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Dünya Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, ilçede broşür dağıtılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 25'i çocuk olan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Ramazan Sandığı' projesi kapsamında harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etti. Toplanan yardımlar Türk Kızılay'a teslim edildi.
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