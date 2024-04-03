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3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi

TÜİK, mart ayı enflasyonunu açıklayacak. Aile Hekimleri Çalışanları Vergide Adalet İstiyor basın açıklaması yapılacak. CHP MYK seçim sonuçlarını değerlendirecek. İzmir Sağlık Platformu ve Demokratik kitle örgütleri basın açıklaması yapacak. Yerel seçim sonuçları, mazbata ve devir teslim törenleri takip ediliyor. Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin kararın kaldırılması süreci takip ediliyor. Yargıtay Başkanlığı seçimi devam ediyor.

03.04.2024 09:01  Güncelleme: 09:50
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ANKA HABER AJANSI 3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

10.00 - TÜİK, mart ayı enflasyonunu açıklayacak.

12.30 - SES, Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde "Aile Hekimleri Çalışanları Vergide Adalet İstiyor"  konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Sağlık alanındaki sendika, birlik ve dernekler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde "Vergide adalet istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP MYK, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

18.00 - İzmir Sağlık Platformu "Vergide Adalet İstiyoruz" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Demokratik kitle örgütleri olay yerinde "Kaza, Kader  Değil Cinayet" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18: 30)

İstanbul ilçeleri başta olmak üzere yerel seçim sonuçlarıyla ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar ile yurt genelinde mazbata ve devir teslim törenleri takip ediliyor.

Van'da Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin kararın kaldırılmasıyla başlayan süreç takip ediliyor. (VAN, DİYARBAKIR, ANKARA)

Yargıtay Başkanlığı seçimi 14. turla devam edecek.

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Yargıtay, İzmir, Güvenlik, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi - Son Dakika
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