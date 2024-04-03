3 Nisan 2024 Çarşamba Gündemi

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ANKA HABER AJANSI 3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNDEMİ

10.00 - TÜİK, mart ayı enflasyonunu açıklayacak.

12.30 - SES, Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde "Aile Hekimleri Çalışanları Vergide Adalet İstiyor" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Sağlık alanındaki sendika, birlik ve dernekler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde "Vergide adalet istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - CHP MYK, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklama yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

18.00 - İzmir Sağlık Platformu "Vergide Adalet İstiyoruz" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Demokratik kitle örgütleri olay yerinde "Kaza, Kader Değil Cinayet" başlıklı açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18: 30)

İstanbul ilçeleri başta olmak üzere yerel seçim sonuçlarıyla ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar ile yurt genelinde mazbata ve devir teslim törenleri takip ediliyor.

Van'da Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin kararın kaldırılmasıyla başlayan süreç takip ediliyor. (VAN, DİYARBAKIR, ANKARA)

Yargıtay Başkanlığı seçimi 14. turla devam edecek.

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