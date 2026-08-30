30 Ağustos coşkusu 4 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos coşkusu 4 ilde törenlerle kutlandı

30 Ağustos coşkusu 4 ilde törenlerle kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çelenk sunma, saygı duruşu, halk oyunları, askeri gösteriler ve geçit törenleri içeren etkinlikler düzenlendi. Protokol üyeleri törenlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Yavuz, Korgeneral Kurumahmut ve Başkan Vekili Geçer, Adana Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu program, geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Tören aracına binen Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi katılımcılardan alkış aldı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda kent protokolü, milletvekilleri, kurum yetkilileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antakya Şehitliği'nde süren programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Masatlı ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından cimnastik ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Jandarma komando timlerinin "Komando Andı" okuduğu programda, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi izlendi.

Programa, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos coşkusu 4 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika

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